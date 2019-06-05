雲林北港商圈理事長：韓流一定能席捲全台

雲林縣北港形象商圈發展協會理事長陳威任。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月5日電（記者 林谷隆）雲林縣北港形象商圈發展協會理事長陳威任接受中評社訪問表示，因為高雄市長韓國瑜是“雲林女婿”所以雲林也算是韓粉大本營，我們希望他參選2020，能將服務範圍從高雄擴及全台，這對基層的農漁業都有幫助，大家都自稱自己是韓流，就是認同韓重視基層民眾，他常說“勿忘世上苦人多”一句話就把基層百姓的心聲講透，蔡政府執政違背基層民意，韓流一定能席捲全台。



旅行商業同業公會聯合會4、5日在台中舉辦“2019全台旅行業高峰論壇暨觀光產業商圈媒合會”，邀請全台約700家旅行社及公協會代表與會，現場設置約300家媒合攤位，推廣特色旅宿、觀光工廠、商圈夜市特產與景點，帶來無限商機。雲林縣北港形象商圈發展協會理事長陳威任帶著商圈販售的麻油、糕餅來到現場展示。



高雄市長韓國瑜的太太李佳芬是雲林人，所以韓說自己是“雲林女婿”，如何看待韓出來承擔2020大選？雲林縣北港形象商圈發展協會理事長陳威任表示，基本上雲林也是韓粉的大本營，很多雲林人都支持韓國瑜參選2020，因為韓市長是最接地氣的政治人物，除了服務高雄，未來能服務全台灣，對全台的基層民眾都有幫助。



陳威任告訴中評社，雲林的產業是以農漁業為主，我們不是電子業，希望政府管越少越好，相反的傳統產業正是最需要政府幫助的產業，我們需要一個可以傾聽基層的政治人物來領導我們，到大陸、到國外推銷我們的產業。



在北港商圈經營麻油行的陳威任說，藉由一個國際知名的政治人物，確實能夠幫助農產品賣出去，現在的高雄就是最好的例子。雲林北港最有名的特產是麻油與糕餅，全球的華人都是這些產品的目標市場，如果有一天韓國瑜能變成台灣的領導人，我們希望全世界的民眾都可以因為他，來到韓國瑜的家鄉走走看看。



陳威任提到，北港朝天宮是台灣知名的媽祖廟，但過去陸客團都是宗教交流才會來到北港，未來希望有更多陸客可以因為韓國瑜，認識雲林，來到北港走一走，因為只要有人潮，傳統產業就能欣欣向榮。



韓國瑜在6月1日台北凱道的造勢活動人氣爆棚，將下來2020大選韓流會席捲台灣嗎？陳威任回答，講一句實在話，基層民眾最在意是民生經濟，我們不要政治，因為政治不是基層百姓可以干預的議題，所有政策都是政府在高層開會討論制定，根本沒有把基層人民的心聲納進去。



陳威任告訴中評社，現在為什麼大家都自稱自己是韓流，就是認同韓國瑜重視基層民眾的作法，他常說“勿忘世上苦人多”一句話就把基層百姓的心聲講透，而且台灣基層百姓的生活真的過得不好，收入真的很少。



陳威任提到，結果政府還推出一例一休，很多雲林的工廠想要趕工都不行，老闆算一算成本乾脆不接單，免得超時工作會被罰錢，最可憐是基層受雇的員工，想要加班都不行，就是因為蔡政府這樣的政策，與基層的生活感受完全不同，才會造就著股韓流，所以2020大選，韓流一定會席捲全台。