李建榮：拉民進黨下台　非韓不可

李建榮。(中評社 資料照) 中評社台北6月5日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜6月1日台北府前凱道造勢，號稱聚集了40萬支持者。資深媒體人、前圓山飯店董事長李建榮分析，當天參與的群衆比2004年抗議319槍擊案還多，創下歷史新高。選舉要贏，候選人接地氣是必備條件。韓國瑜起手式，已展現推翻民進黨執政的高人氣。雖然他遭到層出不窮的暗黑力量打擊，但是反而激起基層百姓的力挺。這股力量的匯集，勢必越來越強。



李建榮在中時電子報發表“拉民進黨下台 非韓不可”文章如下：



若說去年1124韓國瑜贏得高雄市長選舉是“時勢造英雄”，而今隨著“討厭民進黨”、“下架蔡英文”的呼聲日益增高，韓國瑜吹起明年1月11日讓民進黨下台的號角後，“英雄造時勢”的風潮勢必將像滾雪球般越滾越大。



雖然國民黨中央與多數政治人物當日以保持中立姿態，未到場參加這場造勢活動，但是要求民進黨下台的群衆已經用腳投票，用揮舞國旗支持他們心目中的首選。要政治人物在情勢未明時表態，是強人所難，常會多所顧忌，但是普羅大衆則不同，只要發自真心熱情，該挺就挺，沒有什麼左閃右躲的空間。



這次國民黨的“總統”初選，雖然創紀錄高達6人競爭，但是隨著韓國瑜首場大型造勢活動，掀起超出預期的人氣後，有議者評論國民黨初選情勢大致底定，或許其他候選人不願做如是觀，但形勢比人強。1124國民黨能拿下15個縣市與多數議員席次，韓流旋風當居首功，國民黨也儼然成“政治暴發戶”，其得到的席次其實與政黨受歡迎度并非正比。



過去半年民進黨并未虛心檢討敗選原因，反而對在野黨步步進逼，權位職務異動皆以2020大選布局為首要考量，絲毫不顧忌人民及輿論感受，也因此韓國瑜嘲諷“謙卑、謙卑、再謙卑”，已然成“權力、權力、愛權力”。



至於國民黨對於明年贏回政權，雖然有心，但是團結的力道與戰略部署仍嫌不足，以至民氣凝聚有限，雖然有志參選者衆，各有其優點，但也各自有罩門：韓國瑜苦於剛當選市長；郭台銘會否步連勝文後塵，首次參選而翻車；朱立倫看似歷練完整，爆發力卻不足；王金平“國會”資歷無人能及，但是最後政治餘運不够飽滿；周錫瑋有成人之美；張亞中學者風範，以理念訴求為主。



面對民進黨掌握全盤的行政資源與“國會”力量，繼續清算國民黨不會手軟，以及台北市長柯文哲的確有吸納年輕人及不滿兩黨的票房實力，國民黨要重返執政之路，若不能團結推出最強候選人，前景堪憂。當出現“痞子政治”，就需要有一個江湖味的“痞子剋星”。



選舉要贏，候選人接地氣是必備條件。韓國瑜6月1日的起手式，已經展現推翻民進黨執政的高人氣。雖然他遭到層出不窮的暗黑力量打擊，但是反而激起基層百姓的力挺。這股力量的匯集，勢必越來越強。



以高雄市長和“總統”、“立委”大局相較，事有輕重，唯有英雄造起時勢，拉下民進黨，台灣的經濟、兩岸局勢、各縣市的活力，才會得救與改變。







