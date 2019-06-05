快評：吳敦義遭禁足“欺負”　改變靠自己

中評社快評／國民黨主席吳敦義日前依照相關規定申請登陸出席活動，昨天收到蔡當局“不予許可”的處分書。國民黨很憤怒，提出嚴厲譴責，拒絕接受並退回處分書。



國民黨被激怒，有兩大原因，其一是，民進黨當局打壓在野黨，阻礙兩岸交流，漠視人民與國家的福祉利益；其二是，吳敦義依照相關規定向權責主管機關“總統府”申請赴陸，蔡當局卻以非權責單位“內政部”處分書函告，不尊重吳的卸任“副總統”職務，貶低之意不可言喻。



蔡當局寄送“不予許可”的處分書之前，已將吳敦義、還有馬英九的出境管制期自今年五二○之後再延長二年，馬吳曾提抗議，但無濟於事。國民黨說，吳敦義申請赴陸是要參加“國共論壇”。因為遭禁足登陸，今年的“國共論壇”能否舉行又有變數。



國民黨昨天痛斥蔡當局，其中有段話這樣說：時移勢易，此消彼長，詭譎多變的情勢猶如白浪滔天、千里波濤滾滾來，台灣正面臨嚴峻的挑戰，切勿因為自己的封閉思維與利益考量，漠視人民與國家的福祉利益。



另一段是：“打壓在野黨，不會增加妳的選票、阻礙兩岸交流不會拉高妳的民調”，若繼續一意孤行，明年大選將會是人民反撲民進黨逆行倒施的重要一役。



想改變遭禁足“欺負”的命運，只能靠自己，靠政黨輪替、靠重奪政權。馬吳要登陸，只能待來年。