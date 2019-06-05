美軍高官以大國競爭看待美中對外售武競爭

哈珀將中國進入美國以前佔主導地位的軍火市場視為大國競爭一部分 中評社記者 余東暉攝

中評社華盛頓6月4日電（記者 余東暉）美國國防安全合作局局長哈珀（Charles Hooper）中將4日稱，美中在全球武器市場的競爭涉及大國競爭的核心問題，更加進取的中國正在進入以前由美國統治的軍售市場，但他相信美國在軍售競爭中會取勝。



哈珀是在布魯金斯學會舉行的“安全合作如何推進美國利益”對話會上做此表示的。在回答中評社記者關於美國對台軍售的提問時，哈珀不願定義美國對台軍售的特征，只說美國將繼續實施“台灣關係法”，向台灣出售武器和服務，確保台灣有合適的防衛能力。



美國國防安全合作局（DSCA）是美國負責對外軍售和防衛合作的主要政府部門。美國是世界上遙遙領先的最大軍火出口國。根據斯德哥爾摩和平研究所（SIPRI）今年3月中發布的全球軍火貿易統計報告，2014至2018年期間，美國軍火出口總量比2009到2013年增加29%，這五年出口量比第二大軍火出口國俄羅斯多了75%；美國在全球軍火出口總額中的比例從30%增加至36%，俄羅斯的差距進一步被拉大。而中國軍火出口只名列全球第五，落後於美、俄、法、德，中國軍火最主要進口國包括巴基斯坦、緬甸、印度尼西亞等。