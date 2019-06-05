赴新加坡被問藍營初選　馬英九：密切觀察

馬英九上午搭機前往新加坡參加當地舉辦書展及簽書會。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月5日電（記者 黃文杰）馬英九今天清晨搭乘中華航空 CI 753，飛往新加坡出席名為“2019新加坡書展《八年執政回憶錄》簽書會”，機場受訪談到此行目的時，他說，就是單純到新加坡書展的簽書會，被問到國民黨初選等議題，只說“密切觀察”四個字。



“總統府”在5月20日前夕，宣布馬英九與吳敦義出境管制期限延長兩年，引發馬不滿，擔心影響安排好的新加坡簽書會。



馬英九辦公室在5月20日向府方提出申復，以及申請出境許可，“總統府”在4天後宣布，經府方專案小組根據申請內容，依“國家機密保護法”、“總統府”辦理涉及國家機密人員出境管製作業規定”等相關規定，研提審核評估意見後，呈蔡英文核定同意出境申請。



穿著一身藍色襯衫、牛仔褲以及運動鞋，馬英九於上午6時45分抵達桃園機場第一航廈辦理出境，不斷向機場旅客微笑揮手，被問到赴新加坡感想？還幽默說“還沒有到新加坡，還沒有感想”。



馬辦公布的馬英九新加坡行程，清晨搭機赴星，出席當地的簽書會，6日上午及下午還將分別參訪當地“同德書報社”及“孫中山南洋紀念館”，預定7日上午搭機返回台灣。