大華網：兩岸政治協商設障　戕害台灣生機

國民黨執政8年期間，兩岸在“九二共識”基礎上恢復協商，曾舉行過11次會談，簽署23項協議。(資料照片) 中評社香港6月5日電／大華網路報今天專欄說，“立法院”日昨三讀通過“兩岸人民關係條例增訂第5條之3條文草案”，明定兩岸進行政治協商，須經“國會雙審議”、“人民公投”，高門檻程度比照“修憲”，且“主權國家”地位與自由民主憲政秩序不得作為政治議題談判及協議項目，這無疑大幅限制兩岸協商，對於兩岸和平穩定將造成嚴重傷害，同時也會戕害台灣未來發展。



眾所皆知，自從1987年11月2日我政府開放民眾赴大陸探親以來，兩岸交流非常熱絡，當前大陸是台第一大貿易夥伴、第一大出口與第二大進口地區、第一大外匯順差來源、同時也是台商對外投資與人民出外旅遊最多的地區，許多因交流而衍生出來的問題都需要透過兩岸協商來解決。



在2008至2016中國國民黨執政的8年期間，兩岸在“九二共識”的政治互信基礎上，恢復海基與海協兩會的交流協商，曾經舉行過11次會談，簽署23項協議，包括兩岸直航、大陸觀光客來台、郵政、金融、經濟合作架構（ECFA）、共同打擊犯罪等協議。



同時兩岸也舉行了四次正式的陸委會主委與國台辦主任之間的“兩岸事務首長會議”，並且開通了電話熱線。而2015年11月7日馬英九與大陸領導人習近平在新加坡進行“馬習會”，更是為雙方建立和平穩定、安全有效率的發展環境。



由過去兩岸關係發展的歷史可知，和平穩定是最符合當前台灣人民的利益，而交流合作更展現互利雙贏的局面。舉其犖犖大者：首先，從人民往來層面來看，兩岸人民往來可增加相互的瞭解與情感、化解彼此的誤解、同時也增進彼此的利益。過去8年大陸觀光客來台超過千萬人次，為台灣帶來為數可觀的觀光收益，台灣的旅遊業、交通業、餐飲業、伴手禮業，甚至計程車業都因此而受惠。



其次，從貿易層面來看，兩岸經過30多年的貿易往來，台灣至少從大陸賺取超過7千億美元的貿易順差，為台灣經濟發展增添無限動能，若是沒有大陸市場，台灣將呈現貿易逆差，對經濟發展將有非常嚴重的衝擊。



第三，從投資層面來看，由於赴大陸投資的台商經常返台採購上游原料及機器設備，因此促進了台灣對大陸的出口，奠定台灣在全球商品供應鍊的關鍵地位，也增加了幹部的雇用，對台灣經濟發展有一定程度的貢獻。