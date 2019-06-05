中國陸軍首次舉辦邊海防船艇部隊比武競賽

選手參加船艇柴油機故障診斷與排除課目競賽。 中評社北京6月5日電／新華社消息：由中國陸軍軍事交通學院鎮江校區承辦的陸軍“跨越江海-2019”比武競賽4日在鎮江拉開戰幕。來自陸軍邊海防旅艇隊的百餘名參賽選手，區分船艇大（中）隊長、船艇（艇組）長、士官、義務兵4個層級，圍繞4個課目20餘項內容展開激烈角逐。



這是軍隊體制編制調整以來，中國陸軍首次舉辦的邊海防船艇部隊比武競賽，也是陸軍船艇部隊成立以來舉辦的最大規模比武競賽。



中國陸軍參謀部邊海防局局長趙勇勝說，這次比武競賽是適應新時代練兵備戰新形勢新要求，聚力提升邊海防船艇部隊實戰化訓練水平的有力舉措，旨在瞄准實戰化標準，突出邊海防特色，注重群眾性參與，以比促訓，以賽促練，不斷激發廣大官兵練兵備戰熱情。



連續3天的緊張賽程將全面檢驗船艇官兵在想定背景下、陌生戰場水域環境中的體能、技能、智能，以及船艇指揮、船艇戰術和協同配合能力，進一步提高船艇部隊專業素養。



中國陸軍船艇部隊是陸軍水上作戰、支援和保障的建制力量，部署在我國海岸線和界江（河、湖），對於保障駐島部隊物資輸送，敷設維護海底線纜，實施轄區近海巡邏，遂行海上偵察警戒等具有重要作用，為邊防部隊高效組織界江（河、湖）巡邏執勤，處置水上越界、非法作業等活動，實施水上搜救和人員物資運輸等行動提供有力支撐和保障。

