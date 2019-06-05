大華網絡報：檢視四年前蔡英文在美承諾

中評社香港6月5日電／大華網路報今天點評專欄說，整整四年前的六月三日，正在角逐大選的蔡英文前往華府智庫CSIS演講，針對美方至為關切的兩岸議題許下的美麗承諾，成為後來她勝選的重要因素。但她執政滿三年的此刻，事實證明她完全沒有做到當時的承諾。



她在CSIS公開表示，“推動兩岸政策必須超越政黨的主張，並包容不同的意見。領導人在決策時，必須考量社會的共識，而台灣內部已有了廣泛的共識，就是維持現狀”，“我已表達並多次重申對維持現狀的立場”。又說，“我將在‘中華民國’現行憲政體制下，依循普遍民意，持續推動兩岸關係的和平穩定發展”。



如今看來，這些都成為虛言假話。她的兩岸政策從民進黨的“台獨”目標出發，極力在台灣內部“去中國化”，以切割兩岸的歷史、文化聯結，製造兩岸對立，根本沒有兌現所謂超越政黨的主張。而國民黨從來都反對“台獨”，並自公元兩千年起，明確提出九二共識，如今，九二共識、反對“台獨”都在蔡英文、民進黨口中眼中成為依附大陸統戰口號，這豈是她聲言包容不同意見應有的作風。更不用說國民黨的兩岸政策曾於蔡上任之前，開創了為期八年、史上所無的兩岸關係和平發展。



正是由於那八年的兩岸和平、共同發展，獲得台灣社會與國際各方的肯定，蔡英文才會選擇以維持現狀作為競選訴求，否則四年前她大可以向美國智庫宣稱要推翻國民黨的兩岸政策、另謀兩岸新情勢。當時她無疑清楚地認知國民黨兩岸政策之所以成功，關鍵在於遵循憲政體制，於是她也據此向美方做出保證。