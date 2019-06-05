中評關注：馬赴星簽書會　不見惡言批蔡

馬英九與蕭旭岑（右）共同創作《八年執政回憶錄》，蕭當年也是新加坡“馬習會”上場談判成員之一。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月5日電（記者 黃文杰）馬英九上午搭機前往新加坡書展出席個人《八年執政回憶錄》簽書會，機場受訪不見惡言批評民進黨蔡政府，上個月馬還為蔡延長管制，痛批“根本是羞辱性的行政處分”。



馬英九上個月19日在國民黨中央舉行記者會，針對執行三年出境管制期滿的前兩天，也就是5月17日，未經事先預告，就恣意延長管制兩年，願親赴“總統府”向蔡英文說明。



《國家機密保護法》修正草案，將業務涉密人員的出境管制時間，從現行規定管制期3年，得視情形縮短或延長，改為“不得縮短，並得視情形延長”，最長可管制6年。



馬英九於2016年5月卸任後，還是有出訪行程。



2016年11月首度出訪馬來西亞，第二次是2017年2月，應美國智庫及學術機構邀請，訪問紐約、波士頓和華盛頓；第三次是2017年11月訪問美國洛杉磯，2018年4月訪問舊金山。



但是馬卸任後首次出國，原本要前往香港演講，卻是被蔡政府駁回，只好錄影轉達遺憾，還自嘲“我不知道原來香港是這麼危險的地方，各位女士與先生，你們最好小心了！”



顯然馬卸任後，仍想去大陸走走，能不能在登陸之後締造二次“馬習會”的歷史，這也是蔡政府比較在意。



國民黨原本評估馬已非檯面上人物，比吳敦義更有機會過關；如今因修法關係，不經府方審核，馬、吳自動受到境管，吳在卸任“副總統”滿三年，照樣受境管不能赴大陸。



吳敦義不能到大陸，今年福建廈門舉辦“海峽論壇”，確定將由副主席兼負秘書長曾永權率團參加，至於今年“國共論壇”，看來機會渺茫。



值得注意的是，馬英九上午啟程赴星，桃園機場再度看到大批維安人員，機場出境陪同馬英九還有前“總統府”副秘書長蕭旭岑，他也是馬英九《八年執政回憶錄》共同作者。



《八年執政回憶錄》這本書，有很大篇幅提到，2015年兩岸領導人相隔66年再見的“馬習會”，地點就是新加坡。



當時跟著馬英九上會談桌的七人小組，包括蕭旭岑、曾永權等人，曾永權當時是府秘書長，現在曾永權要代表國民黨出席六月十五日在福建廈門舉辦“海峽論壇”。