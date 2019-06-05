世界銀行下調今明兩年全球經濟增長預期

中評社香港6月5日電／世界銀行4日發布最新一期《全球經濟展望》報告，再次下調今明兩年全球經濟增長預期，並警告全球經濟面臨重大下行風險，易受到貿易緊張局勢和金融動蕩影響。



新華社報道，報告預計2019年和2020年全球經濟增速分別為2.6%和2.7%，比世行今年1月份的預測值分別下調0.3和0.1個百分點。其中，發達經濟體2019年經濟增速預計放緩至1.7%，2020年將進一步降至1.5%；新興市場和發展中經濟體2019年經濟增速預計下滑至4%，但2020年有望回升至4.6%。



報告認為，全球經濟增長仍然面臨重大下行風險，包括貿易緊張局勢可能進一步升級、金融壓力重現以及一些主要經濟體經濟增速降幅超出預期等。



報告預計2019年全球貿易增長2.6%，比世行1月份的預測值下調1個百分點，為2008年全球金融危機以來最低增速。



報告將2019年中國經濟增長預期維持在6.2%不變。報告認為，中國政府有能力調整貨幣和財政政策以應對外部挑戰及其他“逆風”。



世界銀行行長戴維·馬爾帕斯當天在面向媒體的電話會上說，今年1月以來全球經濟增長放緩，增長勢頭仍然脆弱，特別是投資疲軟削弱了可持續增長的基礎。他表示，當務之急是各國改善營商環境和吸引投資。