華為孟晚舟案　加拿大法院6日聽取引渡細節

中評社香港6月5日電／加拿大聯邦司法部表示，當局訂定6日聽證會討論華為財務長孟晚舟引渡的技術性議題，但她不會出庭。



路透社報道，溫哥華警方去年12月應美國要求逮捕孟晚舟，她目前仍在等待引渡程序正式展開，並應於9月23日再次出庭。



中央社援引報道，加拿大司法部在聲明中表示，6月6日聽證會將訂定9月和10月已確定聆訊之後的開庭時程。司法部也表示，將討論引渡案的相關內容，不過未提供細節。



聲明中表示：“這些法庭日期並非引渡聽證會展開，目前尚未排定引渡聽證會時間。”