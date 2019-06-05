【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
華為孟晚舟案 加拿大法院6日聽取引渡細節
http://www.CRNTT.com
2019-06-05 09:07:21
中評社香港6月5日電／加拿大聯邦司法部表示，當局訂定6日聽證會討論華為財務長孟晚舟引渡的技術性議題，但她不會出庭。
路透社報道，溫哥華警方去年12月應美國要求逮捕孟晚舟，她目前仍在等待引渡程序正式展開，並應於9月23日再次出庭。
中央社援引報道，加拿大司法部在聲明中表示，6月6日聽證會將訂定9月和10月已確定聆訊之後的開庭時程。司法部也表示，將討論引渡案的相關內容，不過未提供細節。
聲明中表示：“這些法庭日期並非引渡聽證會展開，目前尚未排定引渡聽證會時間。”
【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
IEEE禁華為終於認衰
(2019-06-04 14:27:59)
台積電否認美商務部派員調查出貨華為
(2019-06-03 14:12:44)
強勢打壓 美對華為“爛招”盡出
(2019-06-03 09:32:48)
美企正輸掉與中企的“網紅”戰役
(2019-06-03 09:12:12)
華為助力非盟信息通信技術發展
(2019-06-02 12:01:53)
特朗普赴英前敦促“謹慎提防”華為
(2019-06-02 10:12:44)
華為無懼打壓：方寸之間Vs.廣闊天地
(2019-06-01 00:20:05)
外媒：華為料成美國務卿訪歐焦點
(2019-05-31 17:10:51)
華為全球首個5G開放實驗室在首爾開業
(2019-05-31 16:19:29)
新竹議員邱靖雅：美國打華為害竹科一團亂
(2019-05-31 00:25:17)