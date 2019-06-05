組“抗韓陣線”馬為影武者？郭：第一次聽到

鴻海集團董事長郭台銘。（中評社 資料照） 中評社台北6月5日電／鴻海集團董事長郭台銘4月17日表態參與中國國民黨2020初選，誰是郭的幕後操盤者。有台媒報道，郭台銘延攬多位馬政府官員組成“抗韓陣線”，馬英九即為幕後影武者。該報道甚至提到，馬郭時常“熱線”，馬幾乎是“兩三日一call”，殷殷關切郭台銘的選舉進度。



但馬英九應邀出席新加坡書展，今天清晨在搭機前被問到，國民黨內目前有意角逐“總統”初選的人才濟濟時表示，“我們密切在觀察中”。



根據《鏡周刊》報道，郭台銘的國政顧問團幾乎都是馬朝政務官，包括前“閣揆”毛治國、前政委朱雲鵬，前“文建會主委”盛治仁等人，都是郭台銘的顧問。馬英九三天兩頭就會與郭台銘討論郭的選情，郭台銘日前至東部、南部“long stay”，十足馬氏風格，外界更聯想就是馬下指導棋。



郭台銘昨天受訪時說，“我是第一次聽到抗韓陣線”，郭台銘強調，沒有這回事，而且他覺得“黑郭比卡韓更多”。



國民黨高雄市長韓國瑜夫人李佳芬在4月22日說，“背後被開槍感覺不好”引發各種揣測。據了解，李佳芬的意思就是指郭台銘在中常會宣布時，強調“參加初選，不願意接受徵召”。韓陣營認為，郭不可能自己講這種話，應是有人在背後指點。



而韓國瑜多次發言針對黨內高層，也已令國民黨內高層有所忌憚，認為韓流已經“質變”，因此轉向力挺郭台銘。



但是近馬英九人士駁斥“絕無此事”。直言這根本是編造故事、天方夜譚。他表示，馬英九不會拉幫結派，尤其是黨內的選舉，他一定會謹守分際。