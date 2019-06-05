何時見５人小組喬不攏？韓國瑜透露中午

高雄市長韓國瑜與國民黨副主席郝龍斌。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月5日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜今天原先要與黨中央五人小組會面，但是原本預定十點進行卻臨時取消，上午先跟國民黨副主席郝龍斌進行廣播專訪。郝龍斌受訪只說不是十點，韓國瑜則說中午，雙方似乎在玩躲貓貓，外界看得一頭霧水。



國民黨的五人小組將原預計今天上午10點將在國民黨高雄市黨部與韓國瑜見面，但昨晚傳出行程有變，因韓國瑜上午9點要上中國廣播公司接受郝龍斌錄音，上午11點半則有高雄市議會市政總質詢閉幕行程，因為時間太趕，因此時間還要協調。



郝龍斌上午8點40分來到中廣公司先準備錄音，到場時原先表示不肯先受訪，但在現場媒體央求下才終於澄清不是上午十點，因為那時候在仍在錄製廣播節目，仍然沒有鬆口。



韓國瑜上午9點5分左右來到現場，已經遲到5分鐘，跟郝龍斌先站在錄音室外的中廣招牌前合照，原本韓國瑜也是已經先表明不受訪，但在媒體問“五人小組到底幾點”，韓國瑜才稍微透露“中午”，但是確切時間跟地點都沒有講。而這場訪問錄音時間大約30分鐘。



據了解，國民黨五人小組拜會“總統”擬參選人，若在雙北拜會，都是5人全到場，到外縣市則由3人前往，應由黨副主席曾永權、郝龍斌和組發會主委李哲華3人與韓國瑜會面。