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紐約股市三大股指4日漲幅明顯
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2019-06-05 09:22:40
中評社香港6月5日電／紐約股市三大股指4日漲幅明顯。
新華社報道，截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲512.40點，收於25332.18點，漲幅為2.06%。標準普爾500種股票指數上漲58.82點，收於2803.27點，漲幅為2.14%。納斯達克綜合指數上漲194.10點，收於7527.12點，漲幅為2.65%。
板塊方面，標普500指數十一大板塊十漲一跌。其中，科技板塊、材料板塊和金融板塊領漲，漲幅分別為3.26%、2.76%和2.71%。房地產板塊下跌，跌幅為0.56%。
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