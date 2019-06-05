CNML格式】 【 】 【打 印】 
紐約股市三大股指4日漲幅明顯
http://www.CRNTT.com   2019-06-05 09:22:40


　　中評社香港6月5日電／紐約股市三大股指4日漲幅明顯。

　　新華社報道，截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲512.40點，收於25332.18點，漲幅為2.06%。標準普爾500種股票指數上漲58.82點，收於2803.27點，漲幅為2.14%。納斯達克綜合指數上漲194.10點，收於7527.12點，漲幅為2.65%。

　　板塊方面，標普500指數十一大板塊十漲一跌。其中，科技板塊、材料板塊和金融板塊領漲，漲幅分別為3.26%、2.76%和2.71%。房地產板塊下跌，跌幅為0.56%。

掃描二維碼訪問中評網移動版 CNML格式】 【 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：