京報：美國竟與人氣過不去　中國遂其所願

中評社香港6月5日電／中國政府4日下午發布中國遊客赴美旅遊安全提醒。就在此前一天，中方發布了赴美留學預警。環球時報4日社評說，眾所周知，旅遊和留學是普通中國人前往美國最普遍的理由，中國政府連續就這兩個領域發出安全提醒和預警，顯示了圍繞中國公民赴美旅行安全形勢的負面變化。



除了槍擊案等惡性治安事件威脅到中國遊客安全，美執法機構人員對中國公民搞出入境盤查、上門約談等騷擾的情況近來頻發，極大惡化了中國公民在美旅行的整體觀感。中國政府此時發安全提醒完全是對本國公民負責任的表現。



社評說，美國社會一部分人在對中國人變得很不友好，這一印象正在中國人中間快速形成。美國視中國這個國家為最大威脅，他們懷疑所有赴美中國人都為北京搞情報、幫著偷美國的技術，華盛頓還毫不珍惜中國人前往美國給他們各領域帶去的人氣，也不珍惜中國人促進的那部分消費，他們巴不得與中國“脫鈎”，這就是今天中國人從美國收到的信號。



無論中國人赴美旅遊還是留學，都相當於美國對華高質量的服務出口。中國旅遊者和留學生相當於美國的客戶。客戶本應是受到優待的，“客戶就是上帝”，這句話中國人還是從西方學來的，而如今去美國消費怎麼變成“三孫子”了，被當成“賊”了？這是中國人很難接受的。



社評說，美國太優越了，被全世界寵壞了，搞起店大欺客了。而美國的歷史太短了，對國家及市場興衰的規律缺少歷史性的體會和敬畏。它的一些自我放縱表現令人驚訝，說不好聽的，前幾代美國人積累了那個國家的繁榮和威望，而今天的美國政府很像是“敗家”的一代，它在毀掉外部世界對美國的尊重，用製造外界對美國的恐懼和無奈取而代之。