洛杉磯華人向昆明博物館捐贈飛虎隊文物獲表彰

中評社北京6月5日電／據美國僑報網報道，6月3日，喜歡收藏二戰飛虎隊文物的美國洛杉磯華人陳燦培和譚永達，再次向中國昆明市博物館捐獻二戰飛虎隊文物，博物館為此向二人頒發了榮譽狀。



家住南加州蒙特利公園市的陳燦培夫婦，日前受邀參加在昆明市駝峰酒店舉辦的“南僑魂、飛虎情”論壇。陳作為主講嘉賓，介紹了他收藏的二戰紀念品，以及多次將這些文物捐贈給中國各地博物館的故事，其中包括昆明市博物館、騰沖博物館、法庫、湖南以及重慶博物館等。為感謝陳燦培的無私奉獻，上述城市均向他頒發了“榮譽市民”證書。



陳表示，他從美國各地收購了大量二戰“飛虎隊”文物，其中包括照片、軍服、軍銜、頭盔、書信、軍功章、軍用地圖、戰機儀表、以及二戰時期有關飛虎隊的文章報道等。他把這些紀念品先後捐贈給中國各地的博物館，其中包括昆明博物館、遼寧法庫“東北航空歷史紀念館”等，總計6000多套／件。



北京時間6月3日，陳燦培捐贈23件飛虎隊文物給昆明市博物館，其中包括飛虎隊飛機和飛行員的老照片、二戰時期對“飛虎隊”事跡的報道文章等。這不是陳燦培第一次捐贈物品給昆明博物館，兩年前他就捐贈過一次，物品包括飛虎隊軍服、軍銜、徽章、照片、雜誌、錄像帶、招貼畫和CD等，總計2000多件。



在3日的活動中，洛杉磯華人譚永達向昆明市博物館捐贈了一架二戰DC 3型飛機的機頭，表達了他對昆明市博物館的一份奉獻，受到了博物館的感謝與表彰。但因年事已高，譚永達並未坐飛機到中國昆明參加3日的頒獎活動。



2019年3月，陳燦培再次捐贈211件飛虎隊文物給遼寧法庫“東北航空歷史紀念館”，獲得了法庫縣人民政府頒發的“榮譽市民”證書。在那次捐贈的物品中，包括戰機儀表、軍用地圖、望遠鏡、頭盔、軍功章、航空救國券、報刊雜誌等，具有歷史收藏價值。



來源：中國僑網