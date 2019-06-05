傳蔡陣營內部對比民調　韓國瑜穩居第一

蔡英文與賴清德。(中評社 資料照) 中評社台北6月5日電／民進黨2020初選民調將於10日起進行，根據台媒報道，蔡英文陣營內部做的藍綠白對比民調結果顯示，當“韓蔡柯”對比時，韓國瑜32%、蔡英文26%、柯文哲24%；若是“韓賴柯”對比，則韓國瑜30%、柯文哲26%、賴清德24%。蔡英文以26%微幅領先賴清德的24%，其中蔡領先的關鍵因素在於年輕族群的支持。



民進黨5月29日中執會通過初選民調辦法，市話、手機民調各佔50%，並且納入中國國民黨籍高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲進行對比。



根據《ETtoday新聞雲》報道，蔡英文陣營內部於1日進行納入50%手機的民調，綜合民調結果顯示，在藍綠白民調中，韓國瑜都維持第一的優勢、蔡英文第二、柯文哲第三；不過當民進黨參選人換成賴清德時，柯文哲則從末座爬升到第二位。總體而言，蔡英文也以26%微幅領先賴清德的24%。



其中蔡英文領先賴清德的關鍵點，在於20至29歲的年輕族群，在此年齡層方面，“韓蔡柯”對比民調，韓國瑜支持度僅13%、蔡英文有33%，而柯文哲有42%；“韓賴柯”方面，韓國瑜12%、賴清德也僅有17%，柯文哲則有57%支持度。



蔡英文與賴清德將在6月8日參加電視政見發表會，這也是民進黨內初選唯一一場電視政見會。