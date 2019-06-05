羅文嘉籲蔡賴　別教支持者民調挺韓柯

民進黨秘書長羅文嘉。（中評社 資料照） 中評社台北6月5日電／民進黨2020初選10日起進行民調，民進黨祕書長羅文嘉昨日呼籲蔡賴雙方陣營，不可教導支持者在回答對比民調時，故意回答非本黨候選人。換言之，不能為了降低對手的分數，“教”支持者回答支持國民黨韓國瑜或無黨籍柯文哲，同時，也不得謊報年齡及戶籍地。



民進黨中執會日前通過“2020年“總統”提名初選選務日程相關事宜”，即手機納入民調，市話與手機各占一半，民調對手人選為國民黨籍高雄市長韓國瑜及無黨籍台北市長柯文哲。6月8日將進行唯一一場電視政見發表會，6月10日到14日進行民調。



蔡賴陣營在黨中央協調下，已同意自7日零時起，停止競選廣告及宣傳活動，緊接著，電視政見會在8日下午2點舉行。



羅文嘉呼籲，雙方陣營要教導支持者有兩點不能做，第一、禁止教導支持者回答問題時“支持非本黨的候選人”，“你不能教這題，明明是民進黨的支持者，卻去回答非民進黨的候選人，這個是禁止的”；第二、也不能告訴支持者謊報年齡，把自己說得更年輕，或謊報戶籍地，這個會影響到民調公平性，站在“總統”初選的高度也不足取。



羅文嘉說，6日將正式邀請雙方代表、相關民調、程式專家來檢驗所有程式以及程式抽樣過程，從程式的檢驗到程式抽樣的過程都會錄影並邀請雙方檢查，確定完全公平，不可能有作弊的情況發生，希望雙方參與者對初選有信心。