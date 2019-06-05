星島：特朗普推英脫歐　一石二鳥

中評社香港6月5日電／星島日報今天社論指出，美國總統特朗普國事訪問英國，正值英國首相文翠珊無法說服國會通過脫離歐盟協議，導致“相”日無多，特朗普明言支持脫歐立場強硬的政客接任首相，並且表示英國脫歐後，可以與美國達成“非常，非常有分量”的貿易協議，反映美國一石二鳥的盤算，既加強英國對美依賴，又可分化歐盟。



英國脫歐，削弱歐盟團結實力，符合特朗普的“美國優先”政策。特朗普政府一直批評歐盟成員國支付北約軍費不足，佔美國便宜，又對法國總統馬克龍建立“歐洲軍隊”的構思嗤之以鼻，背後的邏輯，就是要歐洲國家把增加的軍費開支，用來補貼以美國為首的北約，加碼向美國交“保護費”，同時維持美國“大阿哥”的地位。



削歐實力 增英對美依靠



自從美國和西歐推動瓦解了蘇聯東歐集團，西歐東擴，一度成為僅次於美國的政經實體。約十年前美國次級按揭泡沫爆破，捲起國際金融海嘯，削弱美元價值，動搖美國國際領導地位，國際金融市場接著出現歐債危機，不但令歐羅積弱，挺住美元，還破壞歐盟團結，再加上近年的難民問題和民粹排外政黨興起，進一步加深歐盟裂痕。



特朗普與歐洲民粹政客公開唱和，一個碎片化的歐洲，正如碎片化後的蘇聯，正合特朗普“孤意”，無從威脅美國優勢，英國脫歐正是分裂歐洲的第一炮。



特朗普訪英前接受英國報章專訪，不顧外交禮節，大讚保守黨內的脫歐旗手約翰遜會是“卓越的首相”，此行又約晤保守黨內另一位脫歐推手高浩文，還大讚當年推動脫歐的新成立脫歐黨領袖法拉奇，並點評英國脫歐立場不夠強硬。以特朗普的國際關係零和思維，英國如果最後在無協議的情況下“硬脫歐”，停止享受歐盟單一市場的好處，將在政治和經濟方面更加倚賴美國，在英美雙邊貿易協議商談中，會對美國作出更大讓步。