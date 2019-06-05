退將吳斯懷憂心　非韓不可將造成嚴重後果

吳斯懷表示，分裂的藍軍只有敗陣一個結果。（照片：八百壯士捍衛權益臉書） 中評社台北6月5日電／被封為“韓粉四大天王”的高雄市前鳥松里長陳清茂、文山伯、強強滾、杏仁哥在61造勢活動中表示，若國民黨高雄市長韓國瑜初選沒過，韓粉將呼籲韓國瑜脫黨競選。八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷昨天在臉書發文表示，韓國瑜有責任引領風向，呼籲群眾不要過度激情，尤其避免網內互打。如果放任支持者繼續挑戰國民黨，寧願破壞初選規則，將會造成嚴重後果，分裂的藍軍只有敗陣一個結果。吳斯懷說，他相信大家的共同目標，就是民進黨下台，繼續網內互打，繼續修理國民黨，絕對贏不了明年選舉！懇請朋友們深思！



以下為吳斯懷全文：



誰能代表韓家軍？



我們不能苛求韓國瑜，管控支持者的情緒及網路發言(其中有不少假韓粉)，事實上也管不了，但韓有責任引領風向，呼籲群眾不要過度激情，尤其避免網內互打，遵守民主程序走一條正確的道路。韓粉認為，對手陣營一直在黑韓或酸言酸語，但這只顯出他們格局與高度不足，何須在意。



如果放任支持者繼續挑戰國民黨，寧願破壞初選規則，逼迫國民黨非韓不可，否則就要如何？如何？包含“脫黨競選”？這種論點持續發酵，將會造成嚴重後果，分裂的藍軍只有敗陣一個結果，再論這種非誰不可的民氣，仍然要遵循黨內公平、公正的民主程序，否則與民進黨初選，蔡英文獨裁惡整賴清德有什麼兩樣？



6月3日 中國時報頭版斗大的標題“黑韓破壞團結 韓家軍正告藍營 停止傷害韓”，內文引用被封為“韓粉四大天王”的文山伯、陳清茂、杏仁哥說的話。我們擔心的是媒體報道引發的效應，不可否認，這幾位代表基層的韓粉，非常接地氣的發言及風格獲的不少韓粉的支持，但他們幾位的見解能否代表所謂的韓家軍、甚或韓國瑜本人，值得大家深思。



我相信大家的共同目標，就是民進黨下台，繼續網內互打，繼續修理國民黨，絕對贏不了明年選舉！懇請朋友們深思！