中國建立“不可靠實體清單制度”的四重意義

推出清單制度十分必要且很及時。中國向世界展示了維護國家經濟、產業、科技等領域安全的堅定立場，有信心、有能力保障良好的國內營商環境和經濟有序發展，進一步穩定全球投資者信心和預期。 中評社北京6月5日電／5月31日，針對一些國家實體出於非商業目的，對華企業採取封鎖、斷供和其他歧視性措施的行為，中國商務部宣布將建立“不可靠實體清單制度”。對被列入清單的外國實體，中國會採取任何必要的法律和行政措施。



中國網發表中國現代國際關係研究院美國所副研究員孫立鵬 文章分析，在全球經濟秩序面臨深刻調整與重塑、美國貿易保護主義和經濟民粹主義猖獗、中美經貿關係日趨複雜和緊張的背景下，中方設立“不可靠實體清單制度”具有十分重要的四重現實意義：



一、回擊美國貿易霸凌的現實需要。



自2018年3月以來，中美經貿摩擦持續升級，雖然中方從中美關係大局出發，本著最大的誠意與美國展開多輪談判，但特朗普政府試圖贏者通吃，對華貿易霸凌、科技打壓，將中美經貿關係推向危險邊緣。在這種情況下，中國不得不採取必要的反制措施，不斷豐富反擊“工具箱”。



商務部在清單制度中劃定四條標準“紅線”，對在外國政府慫恿下，相關實體對華企業實施封鎖、違背市場規則和契約精神、對中國企業造成實質損害、威脅中國國家安全的行為，採取強硬措施。這意味著，中國維護自身經濟利益的規則制度基礎正在加速完善，可以更加有效、對等地反擊貿易霸凌，震懾火中取栗、落井下石、用心不良的外國實體。中國對美國經濟鬥爭，正從被迫反制向主動應對轉變。



二、維護國家安全的重要之舉。



正如中國商務部官員所說，建立該清單制度，主要希望能維護包括經濟、科技、信息、資源安全等在內的國家安全。美國對華發動關稅戰、打壓中國科技企業、加強投資審查、嚴控出口管制，已經不僅僅是為了經濟獲益，還涵蓋了破壞中國在全球產業鏈的加工製造核心地位、拖慢中國科技進步、削弱經濟競爭力、動搖世界對中國經濟信心的戰略圖謀。這已經對我們諸多國家安全造成嚴重挑戰。



因此，推出清單制度十分必要且很及時。中國向世界展示了維護國家經濟、產業、科技等領域安全的堅定立場，有信心、有能力保障良好的國內營商環境和經濟有序發展，進一步穩定全球投資者信心和預期。同時，也是對美國濫用“清單制度”、肆意“長臂管轄”、危害中國經濟安全的有力、對等回擊。

