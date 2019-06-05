暢通“金融活水” 潤澤“實體經濟”

中評社北京6月5日電／金融和實體經濟從來都是共生共榮的關係，實體經濟根深蒂固，金融才能枝繁葉茂；金融與實體經濟循環通暢，實體經濟才會活力四射。讓金融活水更好澆灌實體經濟，不僅是做大做強經濟“蛋糕”的可靠選擇，也是防範化解重大風險的重要路徑。



經濟日報發表評論員年巍文章表示，今年以來，面對複雜的國內外經濟形勢，中國強化宏觀政策逆周期調節，財政政策加力提效，貨幣政策鬆緊適度，重視優化結構、精准滴灌，不僅穩定了市場預期和信心，而且實實在在地加大了對實體經濟的金融支持，也為國民經濟實現平穩開局發揮了重要作用。



貨幣政策鬆緊適度



文章提出，從“貨幣匹配經濟”的邏輯來看，在“不變”的層面，貨幣政策長期將服務於總體宏觀經濟目標，保持絕對意義上的不鬆不緊；在“變”的層面，貨幣政策適應於實體經濟的運行狀態，不斷加強前瞻性預調微調，適時把握邊際鬆緊，流動性供給從“合理穩定”到“合理充裕”。同時，貨幣政策與其他政策要加強協調配合，發揮合力。



數據顯示，今年1至4月，新增人民幣貸款6.82萬億元，同比多增7912億元；社會融資規模增量累計為9.54萬億元，比上年同期多1.93萬億元；今年4月份民營企業發行債券環比增長10%，淨融資159億元，今年以來首次轉正。在政策引導下，各方面信心得以提振，融資結構日趨合理，資金流向有需要的地方，即支持實體經濟發展。



近日，央行發布了2019年一季度貨幣政策執行報告。下一階段，央行將堅持穩中求進工作總基調，堅持結構性去杠杆，穩健的貨幣政策保持鬆緊適度，適時適度實施逆周期調節，在實施穩健貨幣政策、增強微觀主體活力和發揮資本市場功能之間形成三角良性循環，促進國民經濟整體良性循環。



信貸投向結構優化



文章認為，信貸投向結構優化，疏通貨幣政策傳導，更多地通過市場化手段，引導銀行等金融市場主體優化資金投向，既避免“大水漫灌”帶來的金融風險，鞏固去杠杆、降成本的成效，又通過實質性的長期資金支持和政策信號傳導，鼓勵金融機構支持民營企業、小微企業等，使實體經濟中的薄弱環節和重點領域得到結構性調控支持。



去年以來，面對企業融資難題，從中央到地方，從監管部門到金融機構，一系列扶持政策不斷出台：貨幣政策精准發力向市場注入流動性，成立紓困基金緩解企業燃眉之急，優化小微金融服務監管考核辦法……央行發布的問卷調查顯示，一季度，企業家信心指數環比上升，比上季度提高1.4個百分點。



政策效果逐漸顯現，一季度，普惠小微貸款新增5529億元，同比多增2900億元。另外，5月15日起，約有1000家服務縣域的農村商業銀行實行優惠存款準備金率，將釋放長期資金約3000億元，全部用於發放民營和小微企業貸款。此次調整將增強服務縣域中小銀行的資金實力，促進其降低融資成本，更好地支持民營和小微企業發展。



防範風險力度加碼



文章指出，防範化解金融風險，特別是防止發生系統性金融風險，是金融工作的根本性任務，也是金融工作的永恒主題。過去的一年，多個監管部門將防控金融風險作為重點工作，隨著各項工作的推進，已暴露的風險正有序處置，各種金融亂象得到有效遏制。2019年以來，防控金融風險仍是重中之重，多部門最近針對金融風險防控展開密集籌劃。



《關於印發國務院2019年立法工作計劃的通知》顯示，圍繞打好三大攻堅戰，將加快推進相關行政立法項目。其中針對防控金融風險，將提請全國人大常委會審議制定非存款類放貸組織條例、處置非法集資條例、私募投資基金管理暫行條例，修訂外資銀行管理條例。《2019年第一季度中國貨幣政策執行報告》也提出，下一階段，要打好防範化解重大金融風險攻堅戰，強化金融機構防範風險的主體責任，防範金融市場異常波動風險。



應當看到，從中央到地方，從監管部門到金融機構，多措並舉推進金融供給側結構性改革，定向引導金融活水“精准滴灌”民營和小微企業，合力打通金融活水流向實體經濟的“梗阻”，使企業信心增強、創新活力激發。在國內外經濟環境更加複雜多變的背景下，做到堅定、可控、有序、適度，金融將更好地為中國經濟行穩致遠保駕護航。



