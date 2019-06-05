只有三億人口的美國，為何是全球最大的消費市場

中評社北京6月5日電／數據顯示，截止2019年06月04日，全球 230 個國家人口總數為7,579,185,859人，其中中國以 1,395,380,000人位居第一，成為世界上人口最多的國家，印度以 1,354,051,854人位居地球第二，美國排名第三，人口為326,766,748人，不到中國和印度的1/4。然而，美國卻是全球最大的消費市場，原因何在呢。



只有兩億人口的美國，能成為全球最大的消費市場，靠的是什麼呢？主要靠的是這樣幾個方面的因素：



首先，美國人有錢。雖然美國人不是世界上最有錢的國家，按照權威機構的統計，2018年全球人均收入最高的國家是盧森堡，盧森堡人均收入達到了66.7萬元人民幣，排名第二的為瑞士，人均收入51.8萬人民幣。第三位則是北歐的挪威，人均年收入46.8萬。亞洲的卡塔爾排名全球第四，人均收入46.07萬元，美國只排在全球第五位，人均收入為36.10萬元，與第四名的卡塔爾相差10萬元還多。但是，這些人均收入排在美國前面的國家，都是小國家，儘管消費水平也很高，但就全球消費市場來說，就是毛毛雨了。同時，中國人均收入5.92萬元，排名全球第70位，約為美國的1/6。人口第二大國印度人均收入只有1.28萬元，全球排名136位，只有美國的近1/30。所以，美國人用這樣的收入來消費，當然就會成為全球最大的消費市場了。



第二，美國人敢消費、願消費、想消費。媒體報道，美國人人均存款不足1000元，其他的錢，都被用於消費了。這樣的消費動力、消費欲望、消費水平，怎麼能不把消費市場拉動起來。為什麼美國那麼重視就業工作，而一旦就業好轉，就會立即使經濟處於良好的運行狀態。原因也在於，美國人喜歡消費。因為，就業以後就有收入了，有了收入就會立馬轉化成消費，而消費擴大，則會拉動經濟增長，這就是良性循環。美國能夠在比較短的時間內就出現經濟復甦現象，最關鍵的也是美國人的消費願望和欲望帶來市場的回暖，拉動了經濟的增長。



第三，美國有比較好的社會保障體系。美國人敢消費、願消費，與美國的社會保障體系健全是分不開的。沒有良好的社會保障體系，醫療保險制度，以及教育制度，一般人是不敢放肆消費的。美國人能夠如此放肆地消費，與美國的社會保障制度是分不開的。只有社會保障制度健全，居民在消費過程中才不會有後顧之憂。所以，美國人在消費方面，有健全的社會保障制度做支撐。



第四，霸權條件下的就業能力強。按理，從美國目前的經濟結構來看，接納就業的能力並不是很強。特朗普要砌這個墻那個墻，很大程度上，也是對就業的擔心。但是，美國除了能夠維持正常的就業環境之外，還有就是在霸權主義思想和條件下，具有尋找就業和擴大就業的強大能力。譬如對其他國家發動戰爭，以提振美國軍火企業的士氣，增加就業。通過限制其他國家產品進口，來滿足本國企業的需求，增加就業等，也是美國消費市場比較穩定的重要原因之一。



通過以上四個方面的分析，就可以看出，美國的消費市場為何那麼大了。中國總有一天會超過美國成為全球第一大消費市場，前提是，必須提高居民的收入水平、維護價格的穩定，增強廣大居民的消費預期。



來源：雲掌財經 作者：譚浩俊

