習近平接受俄羅斯主流媒體聯合採訪

中評社北京6月5日電／ 6月4日，在對俄羅斯聯邦進行國事訪問並出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇前夕，國家主席習近平接受俄羅斯塔斯社、《俄羅斯報》聯合採訪。全文如下：



問：您即將對俄羅斯進行國事訪問並出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇。今年是中俄建交70周年，您和普京總統多次強調，中俄關係處於歷史最好時期。您能否對當前中俄關係作一個綜合評價？



答：應普京總統邀請，我即將對俄羅斯進行國事訪問並出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇。6年前，我當選中華人民共和國主席後，選擇俄羅斯作為首次出訪的第一站，同普京總統一道掀開中俄關係新篇章。6年來，我7次到訪俄羅斯，每次都見證了兩國人民深厚情誼，收獲了雙方合作豐碩成果。今天，在中俄迎來建交70周年的歷史性時刻，我滿懷對兩國關係美好未來的期待，再次踏上俄羅斯廣袤美麗的土地。



經過70年發展，中俄全面戰略協作夥伴關係處於歷史最好時期。兩國政治互信牢固，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。雙方建立起完備的高層交往和各領域合作機制，開展了內容豐富、具有戰略意義的各領域、全方位合作。兩國人民在共同抗擊法西斯侵略的偉大歲月中結下深厚的戰鬥情誼，歷久彌堅，中俄關係長遠發展擁有堅實民意支撐。雙方在國際事務中開展了密切有效的協調和配合，為紛繁複雜的國際形勢注入強大正能量。



站在新的歷史起點上，中俄關係迎來新的發展機遇。面對兩國實現各自發展振興的共同需要，面對兩國人民追求世代友好的共同心聲，我們有信心、有能力在過去70年經驗成果基礎上，推動中俄關係進入更高水平、更大發展的新時代。



我們要以鄰為伴，守望相助，相互給予彼此更加堅定有力的支持；我們要密切合作，深度融通，實現兩國發展戰略更加緊密的對接，發展利益更加深層次融合，民心民意更加親密交融；我們要開拓創新，與時俱進，不斷擴大完善雙方合作新領域，確保兩國關係始終具有前瞻性、開創性、發展動能；我們要勇於擔當，普惠共贏，在國際事務中發揮更大建設性作用，攜手促進世界和平穩定和發展繁榮，惠及世界人民。



我期待這次訪問俄羅斯期間，同普京總統一道規劃兩國關係未來發展，推動中俄全面戰略協作夥伴關係大踏步邁入新時代。