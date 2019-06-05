在“牛短熊長”中如何保持長期業績優勢

中評社北京6月5日電／“過去三年的價值投資，扣除食品飲料，絕大部分板塊用偏價值的方法去選，其實效果都還不錯，幾乎都能跑贏市場。”



5月的上海已經暑氣逼人，資本市場乍暖還寒。如何在“牛短熊長”的A股市場保持長期的業績優勢，是擺在每個權益基金經理面前的命題。近日，海富通基金經理黃峰在公司接受了《國際金融報》記者的專訪。



今年是黃峰入職海富通基金的第8個年頭，也是他擔任基金經理的第5個年頭。根據海通證券數據統計，截至4月底，黃峰管理的海富通內需熱點混合基金最近一年在450只強股混合型基金中排名第2，最近三年在378只同類基金中排名第11。



對於如此亮眼的業績，黃峰卻稱之為“教訓和反思”的結果。



痛苦加反思等於進步



回顧過往的職業生涯，黃峰經歷了“上市公司證券負責人——賣方研究員——買方研究員——基金經理”的完整產業鏈路徑，投資上也經歷了一個完整的牛熊周期。



“在上市公司工作時，接觸的機構投資者比較多，所以對市場和研究員的關注點以及行為特征有一個比較全面的把握。”黃峰表示，這段經歷對於之後從事投資研究工作也大有裨益，“因為熟知上市公司的套路，所以不容易‘被騙’。”



而券商作為賣方，為了服務好買方，對研究員的工作要求比較細致。“這對投研基本功的修煉比較有幫助。”黃峰告訴記者，在華創證券時，他主要研究食品飲料和農林牧漁兩個方向。



進入買方後，黃峰在海富通基金做了3年股票分析師，自2014年12月開始擔任基金經理。然而，從研究到投資的身份轉變，並非一帆風順。2015年-2016年，當時傾向於趨勢投資、看重成長股的黃峰業績並不理想。



“第一年我覺得可能是自己運氣不好，2016年我開始反思和總結——我自認為是一個很優秀的研究員，但是為什麼投資做得這麼差？”黃峰說。



橋水基金創始人達利歐曾說過，失敗是整個生活和工作當中最為重要的一個步驟，痛苦加上反思等於進步。



市場的洗禮和教訓，讓黃峰開始重新審視自己的投研體系。他意識到，那兩年里，自己重倉過的板塊過多，到處跑到處飄，不僅效果不好，也沒有找到屬於自己的競爭優勢。



堅持三大投資原則



2017年成為黃峰投資生涯的分水嶺。這一年，他從趨勢投資者徹底轉變為價值投資者。二者的區別在於，價值投資者認為“股價長期反映企業價值”，而趨勢投資者則不同，更多是認為股票只是個籌碼，根據盤面的強弱、邏輯的強度、資金的方向來做投資決策。



“之所以做出這樣的轉變，是因為市場教訓告訴我，過去的價值觀是錯的。”黃峰坦言，過去的價值觀導致了投資行為的不穩定性。於是，轉向價值投資之後，黃峰為自己制定了三大投資原則，即安全性原則、競爭優勢原則和能力圈原則。



安全性原則很好理解，競爭優勢原則和能力圈原則聽起來有點相似，但其實參照物有所區別。黃峰解釋道，競爭優勢原則是一個橫向比較的概念，是跟競爭對手比，有沒有一個顯著的優勢，具體體現在持倉的業績表現上面；能力圈原則是一個絕對比較的概念，是跟自己比，哪些是有研究優勢的板塊，是否在能力圈範圍之內。



以農業板塊為例，這是黃峰的老本行之一。儘管自信有研究優勢，但落實到投資上來，他卻表示：“這並不在我的能力圈範圍內。”原因在於，農業股投資展現出來的特征比較凌亂，邏輯不足夠簡單也不足夠清晰，體現不出持續的超額收益能力。“這樣一來，你自認為有優勢的領域就毫無意義。”



聚焦競爭優勢領域



在黃峰看來，他的競爭優勢領域主要在食品飲料板塊，這與他之前在券商的工作經歷不無關係。“最近三年，我對白酒、地產、銀行、家電等價值板塊均有涉足，但最具備持續性和對淨值貢獻最大的還是食品飲料板塊。”



白酒一直在黃峰的基金倉位中占比較高。海富通內需熱點混合基金2019年一季度的前十大重倉股中，有5只是白酒股。對於市場上“白酒估值過高”的觀點，他表示：“我對自己的研究比較有信心，所以我不會跟著市場走的，而是相信市場會跟著我走。從驗證的角度來看，過去我的許多觀點也都被市場驗證，因此我的業績得以領先於市場。”

