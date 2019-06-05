共享單車貴過坐公交，果真不可理喻嗎？

中評社北京6月5日電／今年4月份以來，多家共享單車平台先後上調價格，北京、上海、深圳、杭州等地紛紛漲價。據記者體驗，接近3公里的路程，耗時21分鐘，共享單車的價格是1.5元。而如果要搭乘公交的話，雖然花費的時間差不多，但如果使用公交卡，只需要1元就可以。業內人士表示，共享單車行業曾經的燒錢補貼大戰已經結束，活下來的單車企業，為了生存，如今都普遍上調了價格，這是共享單車進入下半場發展的必然要求。



在個別企業先行試探漲價之後，共享單車隨即進入全行業的價格普漲階段。耐人尋味的是，第一個漲價的“出頭鳥”，尚且還引發了好一陣輿論躁動。而後續跟進提價的平台，卻已經越發不夠激起波瀾。在某種意義上說，無論公眾還是市場，已經基本適應並消化了這輪“漲價潮”。若非有媒體極其巧妙地打出“騎共享單車比坐公交貴”的“新看點”，並順勢發起“你還會騎共享單車”的投票，此事遠不至於再次成為網絡熱點。



“一小時4元，共享單車貴過坐公交”，很多人表示難以接受。畢竟，騎車風吹日曬、費心費力，其體驗遠不如“坐公交車”舒適愜意。那麼，共享單車比公交車還貴，似乎是不可理喻的？類似觀點看似有理，實則模糊了一個根本性的前提區別：共享單車是商業機構的“生意”，為的就是追求經濟回報；而公交車則是一種普惠的公共服務，“財政兜底”決定了其可以不必在意盈虧——倘若完全採取市場化定價，公交車是不是還比共享單車便宜，還真兩說。



簡單將共享單車和公交車進行費用對比，並沒有太多意義。就功能設定而言，共享單車所要解決的就是“最後一公里”的出行問題，這與公交車並不重叠。事實上，公共交通工具無法充分替代共享單車，這恰恰是後者漲價的底氣所在。共享單車上調收費，就是一個中性的商業決策，其並不存在任何的原罪和道德瑕疵。尤其在N多共享單車企業草草離場留下一地雞毛的背景下，剩下來的“玩家”找到一條活路和賺錢之道，對所有人都好。



共享單車，絕不是企業家燒錢送福利，而天然就應該成為一門有利可圖的生意。根據測算，單車每日運營調度成本大概是0.3元，再加上折舊成本0.6元，每天的總成本大概是在0.9元。這意味著，如果每天每輛車能夠產生一單訂單，就可達到盈虧平衡，之後的“收入”就完全是利潤了。以此量之，共享單車實現穩定盈利，並沒有太多難度。並且，實現這一目標，在當前的價格體系就可實現，其不需要再以一個超高的“定價”作為支撐。



相比於“網約車”盈利的遙遙無期，共享單車的“錢景”就在觸手可及的眼前。因此，我們一方面要以長遠計保持一份理性、包容，另一方面則要警惕在寡頭格局下市場被壟斷和操控的風險。共享單車貴過坐公交，該騎還是得騎。



來源：證券時報 作者：然玉



