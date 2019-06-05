墜海F35A還沒找到　日防衛省就決定要複飛

中評社北京6月5日電／日本航空自衛隊最先進的隱形戰鬥機F-35A於4月9日在太平洋墜毀後，日本被迫停飛所有同型號戰機。然而近兩個月的打撈行動無果後，在無法確定事故原因的背景下，日本防衛省竟然決定“近期內恢復F-35A的飛行”。



據共同社4日報道，防衛相岩屋毅在當天內閣會議後的記者會上透露，日本已於3日正式停止旨在查明F-35A墜毀原因的搜尋工作。據介紹，自從該機在太平洋海面上墜毀後，美國和日本出動大批艦艇和飛機對事發海域進行反覆搜尋。儘管後來打撈出部分機體殘骸，但關鍵的黑匣子損毀嚴重，依然無法判定事故原因。岩屋表示：“我們認為，機體殘骸零部件散落地區不會再出現更多有助於查明原因的材料。”但他同時強調，對失蹤飛行員的搜尋工作仍將持續。



報道稱，防衛省認為，雖然沒有找到殘骸無法鎖定事故原因，但“並無信息顯示機體存在缺陷”。岩屋強調，通過對當日一同參與訓練的另外3架F-35A戰機的共享數據以及地面雷達保存的飛行軌跡記錄進行分析，“事故調查工作進一步取得進展”。部署於三澤基地的12架同型機自事故發生後就被停飛，他認為，“如果能採取措施並確保安全，將恢復這些戰機的飛行”。



儘管日本航空自衛隊裝備的F-35A開創了“F-35A全球首次墜毀”的記錄，但此前美國媒體已經多次警告，五角大樓內部報告發現F-35存在多處致命缺陷。有分析認為，防衛省之所以在未能確認事故原因的背景下倉促讓F-35A複飛，原因之一是航空自衛隊現有F-15J等主力機型的嚴重老化。後者近年在“緊急起飛攔截中俄軍機”的行動中頻繁發生故障。此外，在美國的壓力下，日本已決定增加購買105架F-35系列戰機。如果不盡快解除該機型的全面停飛，這樣的大規模增購計劃顯然面臨各界的質疑和壓力。



來源：《環球時報》