何時見五人小組？韓國瑜保密到家

高雄市長韓國瑜與國民黨副主席郝龍斌接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月5日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜原訂今天上午會晤國民黨中央五人小組，昨晚臨時取消，上午仍未敲定。韓上午接受副主席郝龍斌廣播專訪後受訪，郝龍斌表示尊重擬參選人意見，韓則說11時30分到市議會聯訪再講，保密到家。



韓國瑜上午9時先接受國民黨副主席郝龍斌廣播專訪，結束後，兩人握手合影，並接受媒體訪問。



針對五人小組見面的時間、地點，五人小組成員郝龍斌受訪時表示，五人小組徵詢所有候選人意見時，都是百分之百尊重候選人的時間，包括幾位候選人要求會面要公開或私下進行，全部都尊重。



媒體問“那時間地點可以說嗎？黨部說要問市長，但市長又推給黨部，到底要問誰？”這時候韓國瑜則在一旁不斷露出尷尬的微笑。媒體乾脆直接把麥克風轉向問韓國瑜的說法。



韓國瑜則說“謝謝郝龍斌和五人小組來到高雄，等一下11點左右市議會總質詢閉幕，等一下在市議會聯訪時再說。”由於媒體不停追問時間地點，韓國瑜則不斷安撫“去議會再問，市議會見嘛。”之後韓就由郝龍斌送到搭電梯離開。



有關專訪內容，郝龍斌則說，跟韓國瑜兩人是多年好友，談的很自然，把過去外界對韓的質疑和感受，韓做高雄市長的酸甜苦辣，以及未來參選的心路歷程跟聽眾朋友做個分享。



郝龍斌也表示，外界對韓的質疑，能夠這樣容忍，長時間用愛與包容來寬恕與寬容，真的很不容易，以他的個性相信做不到的。郝說，若他被抹黑被委屈，很能難像韓一樣，尤其已經傷害到家人與妻女。



郝龍斌也強調，他會嚴守中立的原則，也曾經跟韓市長溝通過，檯面上的候選人找他幫忙或給意見，他都非常樂意，絕對不會介入選舉。