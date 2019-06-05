發改委召開座談會研究推動稀土產業高質量發展

中評社北京6月5日電／為深入貫徹落實習近平總書記在贛州考察調研時的重要講話精神，6月4日，國家發展改革委相關司局召開稀土行業專家座談會，分析行業發展現狀，就推動我國稀土產業高質量發展聽取意見建議。



與會專家指出，稀土是現代工業中不可或缺的重要戰略資源，也是改造傳統產業、發展新興產業的關鍵戰略性基礎材料。我國稀土成礦條件好、潛力大，具有明顯的資源優勢。近年來，各方面共同努力，加強稀土資源和生態保護，強化創新體系和能力建設，促進集約化和高端化發展，加快綠色化和智能化轉型，有力推動了產業高質量發展。但與此同時，行業私挖盜采、違法生產、“黑礦”走私屢禁不絕；資源綠色開發能力不足，環境保護問題仍然突出；稀土新材料產品以中低端為主、高端應用技術水平不高，稀土資源價值遠未充分發揮。



與會專家建議，稀土是不可再生的稀缺資源，國家要強化稀土行業全方位監管，開展生產秩序整頓，嚴厲打擊違法違規行為，使無證生產、非法走私等無處藏身，徹底斬斷“黑色”產業鏈；要加強出口管控，建立稀土出口全流程追溯和審查機制；同時支持行業科技進步和資源高端應用，加快實現由依靠資源消耗為主的粗放型規模化擴張，轉向依靠基礎研發能力提升和技術進步的創新驅動發展，形成全產業鏈競爭優勢。



國家發展改革委相關司局負責人表示，將認真研究、充分采納專家意見建議，與有關部門抓緊出台有效管用舉措，加大行業整頓規範力度，創新完善相關管理機制，加快構建產業結構合理、科技水平先進、資源有效保護、生產運行有序的行業發展格局，切實發揮好稀土作為戰略資源的特殊價值。



來源：新華網