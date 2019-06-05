尼日利亞穆罕默德－班德當選第74屆聯大主席

6月4日在位於紐約的聯合國總部拍攝的新當選的第74屆聯合國大會主席、尼日利亞常駐聯合國代表提賈尼·穆罕默德－班德（右）。（新華社） 中評社北京6月5日電／第73屆聯合國大會4日選舉尼日利亞常駐聯合國代表提賈尼·穆罕默德－班德為第74屆聯合國大會主席。穆罕默德－班德將於今年9月新一屆聯大開幕時上任。



聯大當天召開全體會議，一致選舉穆罕默德－班德為新一屆聯大主席。穆罕默德－班德在當選後致辭說，他的工作重點將包括促進和平與安全、消除貧困、加強應對氣候變化行動和推動包容性發展等。



第73屆聯大主席埃斯皮諾薩和聯合國秘書長古特雷斯在會上向穆罕默德－班德表示祝賀。古特雷斯表示，穆罕默德－班德對非洲大陸當前所面臨的挑戰有著深刻的見解。新一屆聯大主席的日程將會非常繁忙，尤其是今年9月將迎來一系列至關重要的會議，希望穆罕默德－班德能在今後幾個月裡做好準備。



穆罕默德－班德生於1957年，2017年至今擔任尼日利亞常駐聯合國代表。



自2003年開始，聯合國大會每年6月前後選舉下一屆聯大主席，以便現任主席與當選主席有足夠時間交接工作。聯大通常於每年9月召開新一屆會議。按照公平地域輪流的原則，聯大主席一職由亞太、非洲、東歐、拉丁美洲和加勒比、西歐和其他國家（包括北美）5個地區輪流推舉代表，經大會選舉產生，任期一年。



來源：新華網