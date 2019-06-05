美放風減息　環球衰退臨

中評社香港6月5日電／全球製造業PMI六年低，港股5連跌累挫630點。



香港文匯報報道，全球製造業PMI降至6年來最低，反映全球經濟轉弱，縱使美國減息可能性大幅增加，市場預期中國為“撐經濟”也會放鬆銀根，但對港股的刺激均有限。恒指昨收報26，761.5點，跌132.3點，再創逾4個半月收市新低，成交僅783億元；連跌第5日，累跌近630點。市場人士認為，聯儲局官員稱或很快需減息，反而顯示經濟下行壓力大；環球股市或將出現更大震盪。



港股昨續受全球貿易形勢不明朗拖累，高開100點後，在A股下跌拖累下，最多曾挫196點，收跌132點，報26，761點，為1月17日以來收市新低，連跌5日。大市成交額783.08億元。國指報10，341點，跌89點。招銀國際策略師蘇沛豐指出，中美雙方近期言論都頗強硬，暫未有重回談判桌的跡象，由於中國經濟下行壓力增加，而半年結前，內地銀根都會抽緊，故6月大市仍然有頗大壓力。現時恒指市盈率已跌至10.6倍，但未算低殘，根據過去經驗往往要跌至10倍以下才見底，意味估值續有下行空間，港股6月或反覆下試26，000點大關。



澳洲央行率先減息



聯儲局官員昨日稱或很快需減息，澳洲央行也宣佈減息25個基點至1.25%，為2016年中以來首次放鬆貨幣政策。另外，人行或在半年結前，加強向市場注入資金，以免出現“錢荒”。不過，蘇沛豐表示，投資者應關注美債走勢，由於經濟衰退的憂慮及減息預期升溫，若最關鍵的10年期與2年期美國國債孳息率，亦出現倒掛的話，環球股市料將出現更大震盪。



帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治表示，恒指昨早高開至26，994點後，在買盤卻步之餘，零碎沽壓又再湧現，市勢很快便由升轉跌，整個大市仍續處反覆尋低位的弱態中。他指出，大市目前受中美貿易糾紛所衝擊，投資者傾向較保守，加上華為續受打壓，導致個別股份已累積不少跌幅。他預計在6月中旬之前，整個反覆不明的市勢有待改善。他亦提醒投資者最好暫抱觀望態度，盡量保留實力在手，以免消耗個人資金及衝擊信心。



科技板塊續受壓



美國對中國的各種打壓不斷，科技板塊首當其衝，重磅股騰訊（0700）跌近2%，打擊大市。此外，美國議員關注中國可穿戴設備的安全風險，小米（1810）再跌0.8%創上市新低，中興（0763）及京信（2342）亦疲軟。不過，據報內地受美國打壓下，將加快5G基建的建設進程，料最快本周發放5G商用牌照，5G設備股進一步炒上，鐵塔（0788）升3.8%，成為國指升幅之冠。但營運商的5G服務收費不得高於4G，消息令三大電信股齊跌。



此外，有報道指內地將向醫藥行業展開會計檢查，消息震散藥品股，石藥（1093）跌3.8%成跌幅最大藍籌，國藥（1099）跌3%，復星醫藥（2196）跌2.8%。有傳內地即將重新審批保險中介牌照，一眾內險股亦捱沽，太平（0966）及新華（1336）分別跌4.8及4.5%。