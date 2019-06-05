花蓮造勢若成功　胡幼偉：撼山易撼韓家軍難

胡幼偉指出，台北剛辦完就要接著辦花蓮場，等於在逼全台韓粉強行軍表態！（胡幼偉臉書） 中評社台北6月5日電／繼台北61凱道挺韓大會師後，韓粉8日又將在花蓮挺韓造勢。“行政院”前發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉5日在臉書指出，講得殘忍一點，台北剛辦完就要接著辦花蓮場，等於在逼全台韓粉強行軍表態！



不過胡幼偉表示，這場花東之戰如果搞得轟轟烈烈，那麼，撼山易、撼韓家軍難的全台共識就真正穩固了。“非韓不投”的可怕，再也沒有人會懷疑了！



胡幼偉臉書全文如下：



韓粉6月8日花蓮這一場，確實不容易。



黃暐瀚不贊成搞這一場，他講的也有道理。



不過，也就因為不容易，我對這場能成就什麼場面，特有觀察興趣。



局勢走到這裡，花蓮這場，對韓粉是個考驗！



其實，講得殘忍一點，你也可以說，台北剛辦完就要接著辦花蓮場，等於在逼全台韓粉強行軍表態！



換言之，對韓粉而言，這場的意義就是：要做韓粉，不是那麼容易的事情。不是光嘴巴講講就算數了；你得拿出實際行動，跟老韓一樣，要有真實拚勁才能入韓門啊！



是啊！交通沒那麼方便、票也不好買，但你是不是真的挺韓？是，再困難，你也得想辦法到場。跟部隊一樣，洞六洞八幺兩洞洞，所有人員著甲種服裝，帶齊輕重裝備，花蓮東大門廣場集合完畢，中天實況轉播 ，韓司令親自閱兵！“中華民國”生死保衛戰，代號蓮花演習，這就是韓家軍動員令！



我認為，這一場花東之戰，如果能搞出大場面，而且能大到遠超過預期，那老韓才真正比較穩了！



這場小黃認為不該辦的花東點召，如果竟然也搞得轟轟烈烈，那麼，撼山易、撼韓家軍難的全台共識就真正穩固了。



“非韓不投”的可怕，再也沒有人會懷疑了！