金融业继续保持对外开放力度不减

中評社北京6月5日電／中国金融业为何需要对外开放？



金融时报发表记者张末冬述评文章表示，建设开放型经济的一个重要目的就是通过开放来促进自身改革，提升国际竞争力。开放，能夠使中国金融市场的市场主体更加丰富，金融产品更加多元，市场活力也将进一步激发。同时，实践表明，金融业对外开放並不意味著“狼来了”。外资进入中国的几十年间，国內金融机构在公司治理机制、风险管理水平和产品创新能力等方面显著提升，一批在国际市场具有竞争力的金融机构不断崛起。



在宣布新一轮开放政策后，中国金融业各项开放措施陆续落地，多个国家和地区的金融机构表达了在华进一步发展和扩大投资的意愿，並已有多家外资金融机构提出了准入申请，各方积极性很高。开放合作，是契合各方意愿的举措。



文章分析，为何在內外压力加大的情况下，继续保持对外开放力度不减？



中国人民银行黨委书记、银保监会主席郭树清日前表示，金融业开放是大势所趋，不会停顿，更不会倒退，未来开放的空间还很大。特别欢迎那些拥有良好市场声誉和信用记录，在风险管控、信用评级、消费金融、养老保险、健康保险等方面具有特色和专长的外资机构进入中国，丰富市场主体，创新金融产品，激发市场活力。事实上，这也是监管层及金融机构的共同心声。



当今世界正在经历新一轮大发展、大变革、大调整，不确定性与压力随之而来。对于中国来说，风险与挑战不容忽视。开放，意味著以更主动的姿态吸收世界经验；开放，意味著中国金融业能在学习中更好地扬长避短；开放，意味著在部分国家逆全球化而行之时，我们选择继续走合作共赢的道路。



此外，要更好发挥金融三大职能——有效配置资源；管理风险；提供金融服务，服务于居民和企业——也決定了必须进行供给侧结构性改革和扩大对外对內开放。



作为经济发展的“血液”和重要支撐，中国金融业在打造开放高地方面的成绩举世瞩目。



