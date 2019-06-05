全球製造業疲弱　華爾街已亮警號

中評社香港6月5日電／綜合外電報道，今年5月份，全球製造業達到了2012年以來最疲軟的狀態，成為貿易緊張局勢加劇的受害者，並令更多人憂慮全球經濟走軟。由於德國、日本和英國的製造業疲軟，以及美國的製造業指數跌至10年低點，IHS Markit 全球製造業採購經理指數（PMI）在5月份跌破了榮枯分水嶺50，下滑至49.8。



大摩：全球經濟9月內陷衰退



全球製造業PMI下跌，凸顯中美貿易戰升級對全球經濟帶來的威脅日益加劇，華爾街對經濟衰退風險正頻頻發出警告。摩根士丹利警告說，投資者依然低估了貿易戰形勢的嚴重性，如果特朗普對另外3，000億美元的中國商品加徵關稅，而中國又採取報復行動的話，全球經濟將在9個月內陷入經濟衰退。



貿易戰不單對德國、日本和英國的製造業帶來負面影響， 一項衡量美國製造業活動的指數，也顯示美國的製造業同樣受到打擊。美國供應管理學會（ISM）採購經理指數從52.8降至52.1，低於彭博調查的預估中值53，但仍維持在榮枯分界線50以上，處於成長區域。據周一公佈的報告，該PMI五個分項指數中有三個下降，即生產、庫存和供應商出貨，都下跌。



數據顯中美貿戰拖累經濟



值得留意的是，5月份的ISM及製造業PMI更是2016年10月以來最低水平，即美國總統特朗普上台以來的最低水平，顯示在特朗普考慮進一步加徵關稅之際，他挑起的與中國之間的貿易戰對經濟構成拖累。此前美國一系列其他經濟數據也表明，即使是在最近一次中美之間的關稅升級開始擠壓利潤率之前，製造業就處於不利環境。



摩根大通跨資產基本面戰略主管John Normand表示，5月份的數據顯示，亞洲和歐洲各地製造業表現疲軟，凸顯中美衝突在全球構成的影響。他認為，過去一個月股市的下跌，完全是貿易戰所致，但相信還未完全反映在估值之中，因為在關稅上調之前，經濟數據就在趨弱，因此大家還未看到貿易戰對經濟造成的真正後果。



美銀及和花旗也下調了對美國公司的利潤預測，同時警告貿易緊張局勢升級帶來經濟衰退風險。雖然經濟衰退不是花旗的基本預期，但該行對過去七十年市場周期的研究表明，經濟下行通常與利潤下滑和股票拋售同時發生，具體而言，在衰退期間，企業盈利平均下降16%，而標普500指數的中位數跌幅為24%。（來源：香港文匯報）