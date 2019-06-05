英國相位爭奪激烈　特朗普挺約翰遜上位

鮑里斯·約翰遜（圖片來源於網絡） 中評社北京6月5日電／英國執政黨保守黨黨首熱門人選、前外交大臣鮑里斯·約翰遜3日承諾，如果接任首相，無論是否達成協議，他都會讓英國10月底以前脫離歐洲聯盟。



約翰遜在社交媒體“推特”發布幾段講話和競選宣言。按照路透社的說法，這是他上月確認角逐黨首和首相後，首次正式公開造勢。



他在視頻中講到公眾最關心的“脫歐”、減稅、醫療和教育等問題。他說：“如果我入主（唐寧街10號首相府），我們到10月31日會退出歐盟，不管有沒有達成協議。”10月31日是歐盟給英國“脫歐”設定的最後期限。



他在另一段視頻中說：“（政府）減一些稅，你們就能多拿錢。”



約翰遜打響選戰當天正值美國總統唐納德·特朗普到訪英國。這名領跑多項民意調查的風頭人物受到特朗普支持。



特朗普出訪前接受英國媒體《太陽報》專訪時毫不避諱地提到，他認為約翰遜是接替特雷莎·梅的上佳人選，稱約翰遜“幹得特別好”。



特雷莎·梅定於7日正式辭去保守黨黨首一職並留任首相至保守黨選出新黨首。新黨首將出任新首相，任期至下次議會選舉。



按照程序，保守黨議員將以末位淘汰方式選出兩名候選人，然後由16萬名保守黨成員投票選出黨首。



其他競選者包括前議會下院領袖安德烈婭·利德索姆、國際開發大臣斯圖爾特、前就業與養老金大臣埃絲特·麥克維伊、前“脫歐”事務大臣多米尼克·拉布、外交大臣傑裡米·亨特、衛生大臣馬修·漢考克等12人。

