亞洲最易營商地　香港居第四

馮寶真（右） 表示 ，香港絕對是幫助內地企業走向全球的最佳選擇。 中評社香港6月5日電／國際行政服務提供商TMF Group公布《全球商業複雜性指數2019》報告，香港在全球排名第56名，是亞洲內第4個最容易開展業務的地區，僅次於泰國、韓國及日本，並高於新加坡、中國內地及中國台灣等經濟體。



香港商報報道，報告指出，香港遵守國際財務報告準則（IFRS），對國際公司來說較易應用，加上簡單的稅制、容易開設有限公司等，都鞏固了香港作為區內和全球最易營商地點之一的地位。



香港是內地企業最佳選擇



中國內地在亞洲區排名第9。報告聲言，內地是區內最複雜的市場之一，關鍵原因包括內地不同地區和自治區在稅法和其他法規的應用差異，以及對國內公司和外國公司的差別待遇等。



不過，報告亦指出，內地採取了措施去制定和實施更一致的稅務和監管合規標準，對內地長遠保持樂觀態度。



TMF Group香港辦事處董事經理馮寶真表示，香港絕對是幫助內地企業走向全球的最佳選擇，香港具備協助雙語公司註冊和申報能力，加上香港的人才擁有豐富的內地專業知識，專業服務公司亦有了解內地和海外市場的團隊。



大灣區備受國際投資者注目



此外，她還指出現時不少國際投資者已留意到大灣區城市的發展潛力，大灣區融合亦吸引他們對以往較無知名度的城市如順德和佛山等的關注，因此大灣區的發展或有利內地二三線城市的營商發展。



至於中美貿易戰是否影響國際投資者投資中國內地，馮寶真指在進行這項調查時，暫未見有數據反映貿易戰對客戶有影響。她續稱，有些客戶短期內會保持審慎，可能在作出新投資和建立新業務上更加保守，但長遠而言保持樂觀。



調查於今年初進行，為期4個月，針對80多個國家或地區，重點關注法律法規和處罰制度，會計和稅務，以及僱用、解僱員工和支付薪酬等三方面。