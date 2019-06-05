綠委許智傑：蔡、賴民調很接近　輸贏很難講

許智傑。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月5日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選，10日起將進行民調，最快13日中午過後會有結果。民進黨新潮流“立委”許智傑今日接受中評社訪問分析，他認為一個月前賴清德會贏，但是因為初選制度改變，雖有缺點，但已確定，大家都不要再批評就接受，現在兩人民調真的是很接近，誰贏、誰輸很難講。



至於蔡英文是否資源多，民調佔優勢，他表示，現在政治人物不需要多表態，強勢的蔡英文對上弱勢的賴清德，但越弱勢越有同情票，支持蔡英文是空軍、陸軍比較多，但是賴清德是海軍比較強，“我無法預估誰會贏”。



蔡賴兩人4日都到高雄鳳山，他說，只要到鳳山，他是地主，都會出席鼓勵他們完成初選。他也坦言，他昨天陪同蔡英文與賴清德，表面上氣勢一定是蔡英文比較強，但是同情票一定是賴清德。



許智傑巧妙比喻說，支持蔡英文是空軍、陸軍比較多，但是賴清德是海軍比較強，千萬不要低估海軍潛在、私下看不到的力量，畢竟民調時接電話的，空軍、海軍、陸軍都有。一般來說，海軍比較估算不到，許多支持者是潛在裡面的海軍，檯面上的政治人物不會講，但是民間還是會說，“不要忽視海軍的力量”。



選區在高雄的許智傑也觀察高雄市長韓國瑜日前在凱達格蘭大道的造勢，他認為，那場動員是成功，不管是7萬人、10萬人或是20萬人，確實是一場成功的造勢，表示韓粉還在。



至於“非韓不投”的氛圍持續下去對民進黨是否有助益，許智傑說，“非韓不投”的人是誰，要看什麼情況，如果盼望可以恢復軍公教18%，但韓又說不要把話塞到他嘴裡，那要思考韓講的是真心話，還是空話，這樣還會“非韓不投”嗎？



他也認為，韓粉支持度現在應該是最高點，之後會走下坡，如果國民黨提名韓國瑜，以民進黨立場來說，他們認為韓比較好打。因為去年11月24日到明年1月11日相隔一年多，熱情的韓粉一定會有一部分會回歸檢視韓所說的話能否實現。像是太平島挖石油、迪士尼、賽馬場到台灣等政策，到底實現多少。



許智傑表示，對於恢復軍公教18%優惠，韓國瑜又說不要把話塞到他嘴裡，那些支持韓的軍公教會怎麼想。以軍公教來講，軍公教年改無法走回頭路，但有些許改進空間，警消可以比照軍人補償金，他已經提案，目前該案在委員會審查中，大家還在研究中。軍公教年改方向是對的，但是方法跟幅度可以有調整空間。