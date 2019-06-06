蹄疾步穩，推動改革更好服務經濟社會發展大局

中評社北京6月6日電／5月29日下午，習近平總書記主持召開中央全面深化改革委員會第八次會議並發表重要講話。習近平總書記明確強調了改革發展正處於深刻變化之中，外部不確定不穩定因素增多，改革發展面臨許多新情況新問題。面對當前改革形勢，習近平總書記指出，我們要保持戰略定力，堅持問題導向，因勢利導、統籌謀劃、精准施策，在防範化解重大矛盾和突出問題上出實招硬招，推動改革更好服務經濟社會發展大局。



中國網發表天津市中國特色社會主義理論體系研究中心師範大學基地研究員秦龍 、大連海事大學馬克思主義學院博士生趙永帥文章提出，我們要保持戰略定力、堅持問題導向，堅定改革信心。“中國經濟是一片大海，而不是一個小池塘，經歷了無數次狂風驟雨，大海依舊在那兒！”改革開放四十餘年來，中國的改革實現了全方位、開創性的發展，進行了深層次、根本性的變革。一系列新理念新思想新戰略的提出、一系列重大方針政策的出台、一系列重大舉措的推出、一系列重大工作的推進，足以堅定我們實現中華民族偉大復興的信心。我們要在保持戰略定力的基礎上，敢於直面問題，深刻認識當前深化改革面臨的重大挑戰、重大風險、重大阻力和重大矛盾，在各種風險和考驗中迎難而上，花大功夫、下大力氣全面推進深化改革更好服務經濟社會發展大局。



我們要因勢利導、統籌謀劃、精准施策，明確改革路徑。當前，在推進全面深化改革過程中，必須合乎時代發展潮流、順應人民美好意願，在因勢利導中堅決破除一切不合時宜的思想觀念和體制機制弊端，進一步開辟改革發展的新局面。我們要統籌謀劃此次會議涉及的“宏觀調控”“能源革命”“影視業改革”“創新能力開放合作”“高值醫用耗材的改革”“糧食儲備安全管理”“建設用地使用權”“農業保險”“移風易俗、建設文明鄉風”“推進改革督察工作”等方面工作，朝著有利於實現目標的方向，精准對標、找到問題、確定抓手、綜合施策、全面監督，不斷明確改革進一步推進的方式方法、明確改革進一步優化的實施路徑。



我們要在防範化解重大矛盾和突出問題上出實招硬招，保持經濟持續健康發展、社會大局穩定。知難而進方顯勇毅。提高防控能力著力防範化解重大風險，必須勇於擔當、敢於鬥爭，把鬥爭精神和鬥爭本領落實在化解重大矛盾和解決重大問題的各個環節中。要堅決貫徹落實此次會議審議通過的十項意見、方案和報告，在加強調查研判、提高動態監測、建立實時預警中促進風險防控工作科學化、精細化。



文章表示，努力圍繞“創新和完善宏觀調控” “聚焦影視業從業人員誠信建設”“吸引和培養高精尖人才”“減輕人民群眾醫療負擔”“糧食儲備要能應對突發事件”“促進土地要素流通順暢”“擴大農業保險覆蓋面”“因地制宜推進移風易俗”“增強應對挑戰、抵禦風險能力”等任務和目標，著力促進實效評估、統籌全局、整體推進，蹄疾步穩地推動改革更好服務經濟社會發展大局。



