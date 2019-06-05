獨派再開記者會　籲蔡休息讓強棒來

民進黨民主初選觀察團舉辦“搶救台灣民主選舉”記者會。（中評社 洪德諭攝） 台灣社長張葉森。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月5日電（記者 洪德諭）以挺賴清德陣營為主的民進黨民主初選觀察團5日舉辦“搶救台灣民主選舉”記者會。台灣社長張葉森表示，肯定蔡英文改革，但蔡英文改革讓民眾無感造成紛亂，因此呼籲讓蔡英文休息，讓強棒接棒。



民進黨民主初選觀察團5日舉辦“搶救台灣民主選舉”記者會，出席者包括凱達格蘭學校校長金恒煒、台灣社社長張葉森、台灣北社社長李川信、台大名譽教授賀德芬、民報董事長陳永興、台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍等人出席。今天的出席者日前多曾參與挺賴連署。



張葉森表示，全世界都知道台灣人民唾棄獨裁專制，奉行民主選舉制度，痛恨作票，才會發生中壢事件。前民進黨主席黃信介東征花蓮成功（1992年黃信介當選花蓮區域“立委”）。但民進黨卻一再更改選舉時程、規則，蒐集手機號碼，操弄民調，這跟中國幾無二致。



張葉森說，回顧蔡英文3年的施政，雖有心改革但人民無感甚至反感，2018年很輕易被亂流淹沒即可看出，2020年群雄並起，如果施政得民心誰與爭鋒？他肯定蔡英文的改革，但無感並造成紛亂，就讓蔡英文休息，讓強棒接棒。



對於5月29日中執會通過2020初選辦法，張葉森說，除了要嚴厲譴責民進黨中執會的錯誤決定外，也要求民進黨建立可以監督民調並進行驗票機制，呼籲大家要自救，教訓不法，讓歪風消失在歷史灰燼中，也在歷史留下“什麼叫做公平選舉”的教育機會。