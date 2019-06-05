泰國華裔男子將與現任總理巴育競爭總理之位

6月4日，在泰國首都曼谷，新未來黨黨首塔納通在為泰黨等7個黨派宣布支持他競選總理後出席新聞發布會。（泰國新未來黨供圖） 中評社北京6月5日電／泰國人民國家力量黨4日在曼谷宣布將與5個小黨派一起支持現任總理巴育為新任總理，為泰黨、新未來黨等7個黨派同日宣布支持新未來黨黨首塔納通，兩人將在5日國會表決中競爭總理之位。



泰國國會上下兩院合計750名議員將在5日就政黨推舉的總理人選進行表決，獲得半數以上支持的候選人當選新總理。其中，500名下議院議員於今年經選舉產生，250名上議院議員由巴育領導的全國維持和平秩序委員會挑選產生。



據泰國媒體報道，在總共500席的國會下議院中，為泰黨7黨聯盟有246席，但塔納通因涉嫌持有媒體股份被泰國憲法法院裁定暫停其議員資格，且有議員生病請假，為泰黨7黨聯盟實際票數預計將少於246票。目前，泰國國會26個政黨中，除為泰黨7黨聯盟外，其餘政黨大多表態將加入人民國家力量黨陣營。



2014年，泰國軍方發動政變，推翻英拉總理領導的為泰黨政府。時任陸軍司令的巴育隨後領導成立全國維持和平秩序委員會，擔任總理並執政至今。今年3月24日，泰國舉行了近5年來的首次選舉。



現年40歲的塔納通是泰國華裔，中文名莊海文，原為泰國一家大型汽車零配件公司執行副總裁，2018年宣布參政組建新未來黨，並在今年的大選中帶領新未來黨成為國會第三大黨。



來源：新華網