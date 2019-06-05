國辦印發《任務》明確2019年深化醫改重點工作

（圖片來源於網絡） 中評社北京6月5日電／近日，國務院辦公廳印發《深化醫藥衛生體制改革2019年重點工作任務》（以下簡稱《任務》）。



《任務》指出，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，認真落實黨中央、國務院關於實施健康中國戰略和深化醫藥衛生體制改革的決策部署，堅持以人民健康為中心，堅持保基本、強基層、建機制，緊緊圍繞把以治病為中心轉變為以人民健康為中心，落實預防為主，加強疾病預防和健康促進，緊緊圍繞解決看病難、看病貴問題，深化醫療、醫保、醫藥聯動改革，堅定不移推動醫改落地見效、惠及人民群眾。



《任務》明確了兩方面重點工作內容。一是要研究制定的文件，主要涉及健康中國行動、促進社會辦醫健康規範發展、鼓勵仿制的藥品目錄、規範醫用耗材使用、以藥品集中採購和使用為突破口進一步深化醫改、醫療機構用藥管理、互聯網診療收費和醫保支付、衛生專業技術人員職稱制度改革、建立完善老年健康服務體系、二級及以下公立醫療機構績效考核、加強醫生隊伍管理、醫聯體管理、公立醫院薪酬制度改革、改進職工醫保個人賬戶、醫療保障基金使用監管等方面的15個文件。二是要推動落實的重點工作，主要圍繞解決看病難看病貴問題和加強醫院管理等方面，提出21項具體工作。解決看病難方面，提出推進國家醫學中心和區域醫療中心建設、有序發展醫聯體促進分級診療、深化“放管服”改革支持社會辦醫、促進“互聯網＋醫療健康”發展、統籌推進縣域綜合醫改、實施健康中國行動、加強癌症等重大疾病防治等重點工作。解決看病貴方面，提出推進國家組織藥品集中採購和使用試點、推進高值醫用耗材改革、鞏固完善國家基本藥物制度、推進醫保支付方式改革、完善公立醫院補償機制、深化公立醫院綜合改革、深入實施健康扶貧等重點工作。加強醫院管理方面，提出開展公立醫院績效考核、進一步改善醫療服務等重點工作。



《任務》強調，各地區、各有關部門要切實加強領導，採取有力措施，勇於擔當作為，按時保質完成各項任務。要主動發布、充分釋放改革政策信息，做好經驗推廣，凝聚改革共識。《任務》還明確了各項改革任務的負責部門，對需要制訂的政策文件提出時間和進度要求。



來源：人民網－人民日報