港股再現死亡交叉　大摩：未屆入市時機

中評社香港6月5日電／港股昨日出現第二個“死亡之吻”。恒指昨日反覆回吐132點，連續五個交易日報跌，而20天線終告跌穿250線；去年穿線後，恒指進一步尋底，再跌超過4000點。大摩在最新研究報告指出，現時仍未屆入市趁機低吸的時機。不過，有分析員指出，港股沽壓已經減弱，所以短線向下空間不大，相反有機會出現技術後抽，上試27800點。



香港大公報報道，環球股市經過一輪調整後，對負面消息開始“麻木”。儘管歐美及新興國家製造業吹起寒風，美國不斷“出牌”針對中國商貿活動，但市場反應較冷靜。恒指昨日高開100點，惜在27000點關前止步，加上內地A股再次震倉，拖累港股由升轉跌，最多回吐221點。不過，指數很快喘穩，收市時仍跌132點，報26761點。國企指數跌89點，報10341點。全日總共有1076隻股份下跌，上升股份589隻。主板成交額783億元，減少5%。



恒指繼上月出現今輪跌浪的首個死亡交叉（即10天線跌穿50天線），昨日出現第二個死亡交叉：處於27759點的20天線，終於跌穿處於27796點的250天線。翻查資料，港股去年20天線曾經跌穿250天線，恒指其後由28688點調整至24540點，足足回落4148點。倘若歷史重演，恒指則要低見22613點。



大摩予恒指目標28000點



大摩指出，外圍不明朗因素有增無減，例如人民幣匯價下跌風險、宏觀經濟轉弱等，所以投資者應該採取審慎策略，不要在現水平入市撈底。因為按照該行判斷，恒指12個月目標僅為28000點，國指目標為10720點，可見大市向上的水位有限。



中資股策略，大摩調低汽車、內銀板塊股份評級至“與大市同步”；維持能夠受惠內地推動基建投資的原材料板塊的“增持”評級。另外，該行亦挑選受貿易戰影響較小的股份，中國財險（02328）、華潤燃氣（01193）、華能電力（00902）等股份。中國財險昨日股價微跌0.9%，報8.37元；華潤燃氣股價跌1.2%，報46元；華能電力股價跌1.5%，報5元。



沽壓不大有機會反彈



富昌金融研究部總監譚朗蔚稱，大市向下，但主板交投減少，顯示沽壓不大，市場並未有恐慌情緒。港股有條件出現技術後抽，向上試27800點。儘管大市有反彈機會，但並不建議投資者趁低入市博反彈。



安山資本資產管理部董事黃志陽同樣指出，大市昨日成交額不算多，沽壓並不大，0.5回調黃金比率或對港股有短線支持，恒指有望企穩於26500點，在27000點水平徘徊上落。倘若外圍有任何利好消息，港股有望反彈，上試27500點。然而，投資者必須警惕，恒指中線趨勢仍會繼續尋底。