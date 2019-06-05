綠媒頭版廣告勸退蔡　蔡營：不具名像黑函

署名土生台灣人在《自由時報》刊登頭版廣告。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月5日電（記者 黃筱筠）親綠《自由時報》頭版今天刊登一幅“衷心敬請蔡英文以四年換千年”的半版大廣告，希望蔡英文學堯舜選賢傳承的佳話，以四年換千年，為台灣建造永固之基。署名“一群心急如焚的土生台灣人”。



民進黨2020初選，8日舉行政見會，10日進行民調，最快13日就會有結果。在此敏感時刻出現此廣告，蔡英文初選競選辦公室、台北市議員阮昭雄今天受訪表示，不具名的廣告，其實比較像黑函，民主年代了，內容還有帝制封建想法，這不是民主的說法，也不會受到台灣人的認同。



此廣告也說，建議蔡英文以拯救台灣、全民團結，讓位予具台灣人韌性、堅毅正直、成就大格局具執行力的賴清德，主動協調、分工合作，自己以國母之尊崇，從事國際外交以及未完成的司法改革。



至於有媒體報道蔡英文陣營的內部民調流出，三足鼎立的民調顯示，國民黨高雄市長韓國瑜32%、蔡英文26%、無黨籍台北市長柯文哲24%；若民進黨換賴清德參選，則韓國瑜30%、柯文哲28%、賴清德24%。



蔡陣營內部民調賴清德輸蔡英文，阮昭雄表示，民調有很多，但以民調趨勢來看，柯、韓以及民進黨相比較，蔡穩定領先賴，主要是年輕族群以及綠營支持者方面，蔡都領先賴。他也呼籲，蔡英文在民調上是可以領先的人，期待未來整合民進黨。



至於獨派上午再度召開記者會呼籲蔡英文交棒，阮昭雄表示，這不是什麼特別新的訊息，尊重每個人支持的對象，當台灣面臨挑戰時，蔡可以帶領台灣往前走，這是無庸置疑，也唯有團結才能贏得2020。