聯儲擬減息保增長　美股飆逾400點

中評社香港6月5日電／聯邦儲備局主席鮑威爾昨日暗示，中美貿易衝突升溫，假如美國經濟前景受影響，便會對減息抱開放態度。鮑威爾又表示，將會密切注意中美貿易進一步衝突所帶來的影響。提到與貿易談判及有關的事情時，鮑威爾表示，不清楚如何和何時才能解決。鮑威爾發言前，華爾街股市已偷步上升，在他發言後股市升幅擴大，道指早段曾升420點，報25240點。



鮑威爾在發言時表示，將會密切留意中美貿易戰升級對美國經濟前景的影響，而一如以往，聯儲局為了令經濟持續擴張，便必須實行適切的措施，以達至勞工市場繼續強勁和通脹率繼續處於接近2%的目標。



他又稱，隨著經濟持續增長、失業率仍然偏低，通脹穩定，現在是適當時候向大眾提出這個議題。



鮑威爾周二出席一個研究會議，聯儲局官員和主要的學術界人物將會一起參與討論，是否有需要改革通脹目標，以令通脹預期上升，和加強聯儲局的防災功能，好讓該局有能力抵禦下一次隨時出現的經濟下滑。



鮑威爾昨天的發言，主要集中聯儲局如何檢討貨幣政策的策略、工具，和溝通能力等。



貿易戰愈演愈烈之際，美國2年期債息跌至2017年來低位1.83厘，市場交易員預計聯儲局今年減息69個基點；聖路易斯聯儲銀行行長稱，貿易戰帶來經濟下行風險，聯儲局可能很快需要減息。 美國億萬富豪投資者德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）更預計，如果經濟過於疲軟，美國聯邦基金利率未來18個月內降至零水平。



分析料最快九月降息



貿易戰愈演愈烈，最新經濟數據顯示美國製造業疲軟，經濟放緩憂慮加劇，美國國債孳息持續下滑，市場對預期聯儲局今年減息預期升高。美國2年期國債孳息觸及1.83厘，為2017年12月來最低水平，自上周中以來跌逾25個點子；10年期美債孳息曾跌至2.06厘，後來略為回升一個基點至2.08厘。



美國銀行利率策略師認為，市場愈來愈相信聯儲局將減息，問題是時間和減幅。投資公司Guggenheim Partners分析師估計，如果聯儲局減息，至少減75個點子。摩根大通和巴克萊等銀行目前亦預計今年聯儲局將減息，摩根大通分析師報告稱，對於增長的憂慮短期內不會消散，反而會進一步加劇。



事實上，聯邦基金期貨目前的價格，反映出聯儲局今年內減息69個點子的預期；1月份合約隱含孳息約為1.72厘，低於目前2.4%的有效聯邦基金利率水平。



美國總統特朗普上周四威脅對墨西哥加徵關稅，導致金融市場大幅波動，投資者愈來愈相信聯儲局將在未來中月減息。



華爾街投資機構Evercore ISI分析師報告認為，聯儲局可能由9月始減息三次，但仍然有極大的可能維持利率不變。



美億萬富豪大舉買美債



聖路易斯聯儲銀行長布拉德表示，貿易戰升級帶來經下行風險，聯儲局可能很快需要減息應對。他在芝加哥一個講話中稱，聯儲局面對美國經濟增長可能逐步放緩的局面，而全球貿易體制不明朗因素增加，可能拖累美國經濟較預期出現更大幅度的下滑。布拉德今年在聯儲局公開市場委員會擁有投票權，他被外界視為聯儲局大鴿派。



美國億萬富豪投資界人物德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）表示，如果經濟疲軟，他預計聯邦基金利率未來18個月內降至零水平。與此同時，隨著中美貿易戰升級，近期他大舉買入美國國債。他對媒體表示，當特朗普發出針對中國的貼文時，他買入大量美國國債，不是因為想賺錢，而是不想在目前這個環境中投資。（來源：大公報）