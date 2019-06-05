多部門負責人回應新一輪加征關稅影響可控

中評社北京6月5日電／美方於5月10日啟動對約2000億美元中國輸美商品加征25%關稅，到目前已近一個月。新一輪加征關稅會對中國經濟產生哪些影響？如何應對可能的衝擊？近期，針對市場高度關注的農產品、製造業、外貿、外資、金融市場等焦點領域話題，多部門有關負責人密集發聲。無論從宏觀經濟還是從個別處在“風口浪尖”的領域來看，新一輪加征關稅對中方影響可控。專注做好自己的事情，持續深化改革擴大開放，中國經濟穩得住。



實體經濟“西方不亮東方亮”



工信部副部長王志軍介紹，據統計，對美約2000億美元出口商品占2018年中國對美出口額的41.8%，但只佔中國對外總出口額的8%。在受影響企業中，外資企業數量約占50%，其中很多是美國企業。“在一定程度上，加征關稅會導致企業經營成本增加、競爭力下降和訂單減少，但目前看影響總體上是可控的。”王志軍說。



實際上，今年1至4月，中國製造業實際利用外資同比增長11.4%。包括特斯拉、巴斯夫在內的一些企業正加大對中國的投資力度。根據最近中國美國商會調查，只有約2%的美資企業計劃退出中國市場。“外資企業越來越重視中國市場，對於扎根中國、面向中國市場的外資企業，受中美經貿摩擦的影響是有限的。”商務部副部長王受文說。



在美多次加征關稅背景下，中國也採取了必要的反制措施，其中特定領域，比如農產品的進出口備受關注。中國進口大豆如何補缺？出口農產品往哪兒銷？



農業農村部副部長韓俊表示，失去中國市場是美國農民不可承受的，但在自美大豆進口大幅減少的情況下，中國有能力、有信心通過豐富的政策工具和多元的供應來源，保障國內供需平衡。出口方面，西方不亮東方亮。韓俊說，中國一方面繼續加大力度開發東盟、日本、歐盟等傳統市場的潛力，另一方面強化與“一帶一路”國家的貿易投資合作，積極開拓新興替代市場。



西方不亮東方亮，對企業經營也是如此。國務院國資委副主任翁傑明表示，經過多年努力，中央企業已和全球180多個國家和地區的企業開展全方位合作。相信這些合作互利共贏的效果將不斷顯現，進一步拓展企業的國際發展空間。

