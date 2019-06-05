中評社北京6月5日電／6月2日，國務院新聞辦公室發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，闡明了中國政府關於中美經貿磋商的原則立場。中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生認為，白皮書從中美經貿摩擦的影響、美方在磋商過程中的出爾反爾、中方對待磋商的原則立場等角度，闡述了中美經貿磋商的來龍去脈，有助於國際社會全面客觀了解真相。



白皮書說，磋商中，一國的主權和尊嚴必須得到尊重，雙方達成的協議應是平等互利的。對於重大原則問題，中國決不退讓。對此，張燕生認為，美國出爾反爾、不講誠信的舉動，世界人民都看在眼裡，中美經貿磋商嚴重受挫，責任完全在美國政府。“美國貿易霸凌主義不得人心，中國有能力應對挑戰。”



張燕生認為，美國貿易霸凌主義集中表現在3個方面：在關稅問題上，美國不顧中國堅決反對，在加征關稅上層層加碼；在採購方面，美方不顧去年底中美兩國元首達成的共識，“獅子大開口”漫天要價；在文本平衡方面，美方對關涉中國主權事項指手畫腳，缺少國際交往中起碼的尊重。



“美國這些舉動與中美元首通過磋商化解摩擦的共識相悖，與兩國和世界各國人民的期待相悖，給雙邊經貿磋商和世界經濟增長前景蒙上陰影。為捍衛自身利益，中國不得不採取反制措施。”張燕生說。



“一直以來，中國始終堅持平等、互利、誠信的磋商立場，清晰地表達了合作共贏的意願。”張燕生說，中美經貿磋商嚴重受挫，說到底是美國沒有達成共識與協議的意願，只顧己方利益，不顧國與國之間的相互尊重，沒有基本的信用可言，在國際道義上也是失分的。



白皮書說，希望美國同中國相向而行，本著相互尊重、平等互利的精神，管控經貿分歧，加強經貿合作，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，增進兩國和世界人民福祉。對此，張燕生表示，相互尊重就是要尊重各自的主權和核心利益；相向而行就是雙方都要體現互讓互諒的精神；平等互利就是雙方談判的地位是平等的，談判的結果應該是對雙方都有好處的。如果一方不尊重另一方的主權和核心利益，想通過施壓迫使對方作出讓步，以取得只對一方有利的結果，這種談判是不可能成功的。



白皮書說，無論形勢如何發展變化，中國都堅持做好自己的事情。通過改革開放發展壯大自己，是應對經貿摩擦的根本之道。中國將繼續深化改革開放，中國的大門不會關上，只會越開越大。張燕生認為，我國抗壓能力強，有信心、有能力、有底氣應對一切挑戰：



——中國經濟潛力足，經過40年改革開放，全國各地發展動能充分釋放，我國還有全世界數量最多的中等收入群體，我國經濟依然前景廣闊，潛力無限。



——中國經濟韌性足，回旋餘地大，我國是世界第二大經濟體，擁有全世界最完備的工業體系，地大物博，有充分的回旋空間。



“未來關鍵依然是做好自己的事。”張燕生說，這要求我們進一步全面深化改革，大力提高新一輪高水平對外開放水平，提高國際競爭力，堅定不移走高質量發展之路；努力補好短板、強好弱項、解決發展瓶頸，盡快實現科技、金融、能源、農業的現代化，邁向全球供應鏈、價值鏈、產業鏈分工的高端位置。



來源：人民網－人民日報