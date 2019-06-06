社評：中國積極參與全球治理

中評社香港6月6日電（評論員 胡志勇）近年來，隨著全球化進程不斷深入，中國積極參與全球治理，並成為推動全球化發展的一支重要力量，儘管中國在參與全球治理的過程中遇到了一些困難和問題，中國很認真地提出問題並解決問題；積極與世界其他國家一道，互利合作，共同發展，積極維護世界和平。



世界大多數國家積極參與全球治理，不斷擴大多邊合作，關注更多領域的全球化的問題，共同創造一個更美好的世界，建設一個更開放的社會，遵循協商一致的原則方式，積極構建新的國際秩序。



維護多邊主義發展需要世界各國加強溝通對話，反對單邊主義，中國提出的“一帶一路”倡議，得到了世界上越來越多國家的支持和積極響應。“一帶一路”已成為中國推動全球治理的重要工具，成為構建多層次全球化的有力手段，有助於真正實現全球治理。



當前，由於美國總統特朗普強調“美國優先”， 奉行孤立主義，處處從本國利益出發，對盟國和其他國家頻頻掀起貿易戰，頻繁退出國際和地區組織，是對全球化進程的一種歷史性倒退。同時，美國這種單邊主義做法反過來又為中國等新興國家積極參與全球治理提供了機遇，增添了中國在全球治理中的影響力和凝聚力。在可預知的將來，中國在全球治理中的作用將進一步提升。



中國一直在推動全球化和多邊主義進程，積極與世界其他國家一道，共同推動全球化進程中所面臨的現實問題和緊迫問題，通過協商、談判等多種機制，逐步解決全球治理中的難題。特別是在扶貧減貧方面，中國的經驗值得在國際社會推廣。改革開放40年來，中國有7億多人擺脫了貧困；近三十年來，中國成功地減少了2億多人的貧困問題，為全球治理提供了中國的方案和經驗，中國在減貧領域為世界其他國家樹立了榜樣。中國在減貧領域取得巨大成果主要在於中國政府始終把扶貧工作放在重要位置，制定了切實可行的扶貧目標。中國脫貧攻堅戰取得了決定性進展，中國政府提出確保到2020年中國現行標準下農村人口實現脫貧，貧困縣全部摘帽。



貧困問題是全球治理最為迫切、也是最難完成的難題。但是，在中國共產黨領導下，中國政府成功地實現了境內貧困人口脫貧致富這一難題。在精准扶貧政策的推動下，貧困家庭很快擺脫了貧困，走上了可持續發展的之路。在世界仍有7億極端貧困人口的情況下，國際社會對中國的減貧成功經驗尤為關注。中國在解決貧困問題上取得的顯著成效，在世界上首屈一指，是對全球治理的重大貢獻，是當今人類社會發展的一個顯著成就。中國減貧的努力對尋求擺脫貧困的新興市場國家和發展中國家具有重要的參考價值，中國的扶貧成功經驗值得在國際社會推廣學習。



目前，中國正在積極地實施新一輪改革開放戰略，通過互聯互通和“一帶一路”，為更多的國家和人民提供創新的合作平台，通過“共商、共建、共享”，實現共同發展，共享發展，攜手發展，從而推動區域一體化發展。這是中國深度參與全球治理的又一傑作，是構建新型世界秩序的重要內容。



儘管中國積極參與全球治理，但中國始終不謀求全球的領導地位。中國作為一個發展中國家，深度參與到全球治理，為全球治理不斷提供中國的主張與方案。但是，中國不會謀求在全球治理中的領導地位，全球治理最終還是需要依靠像聯合國、國際貨幣基金組織和世界銀行這樣的多邊機制。全球治理的未來依賴於中、美相互之間的合作。



目前全球化遇到了前所未有的挑戰。中美之間的貿易摩擦和其他國家的雙邊貿易摩擦一樣，應該在平等、協商的基礎上來解決。中國和世界其他國家一起共同為維護全球經濟秩序穩定而努力，積極推動全球經濟發展，積極推動多邊貿易體制改革。全球治理需要世界各國參與其中，集思廣益，更好地為全球化發展和全球治理政策決策服務。