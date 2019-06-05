改變態度呼應郭　王金平：可考慮採手機民調

藍委王金平接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月5日電（記者 倪鴻祥）曾經反對中國國民黨2020提名初選採手機民調的前“立法院長”、不分區“立委”王金平今天上午受訪時改變態度，他認為既然競爭對手已經採用手機民調，國民黨也可以考慮採用。



國民黨5月15日通過的2020大選提名作業要點明確規定採市話民調。王金平上午出席台灣師範大學97週年校慶受訪做以上表示。



台灣師大今年起，追溯校史自1922年台北高等學校開始起算，校史達97年，上午出席校慶活動的藍綠政壇大老，其中獨派大老、93歳辜寬敏是台北高校同學會會長，王金平78歲、前“考試院長”許水德87歲、前“教育部長”吳清基68歲等3人都出自台師大，王金平還是校友總會名譽理事長，與台師大淵源頗深。



民進黨2020提名初選將採納手機民調，爭取國民黨內提名的鴻海董事長郭台銘也曾數度希望採用手機民調。王金平原先認為有些人一個人用2、3支手機，有些手機持有人還是小孩子、沒有投票權，取樣比較容易失真，主張黨中央應該慎重、全盤考量再決定。



王金平上午出席台師大校慶活動後，對於手機民調一事改變態度，他認為，是非對錯很難講，他認為既然競爭對手已經採用手機民調，國民黨也可以考慮採用。



王金平提到青年政策，主張先把經濟環境搞好，如此年輕人自然有更好的就業機會，一切根本還是在兩岸和台灣的安定，年輕人懷有夢想，且上要養父母，下有子女，政府一定要落實各種幫助青年創業就業的政策。



王金平說，他將提出一般的教育政策、技職教育政策，還有所謂藝術文化的政策，以及體育培育人才的政策，每一項政策裡面都包含10個子題，他都有充分的做政策研擬，以後有機會再向大家多做報告。