專家：安全是旅遊生命線，中國遊客出行需謹慎

中評社北京6月5日電／針對近期美國槍擊、搶劫、盜竊案件頻發態勢，文化和旅遊部4日發布中國遊客赴美旅遊安全提醒，提醒中國遊客近期謹慎前往美國旅遊。專家表示，安全是旅遊的生命線，相信中國遊客會根據自身情況，對旅遊目的地的安全狀況做出謹慎評估，明智選擇。



美國是中國公民出境旅遊的重要遠程目的地之一。但是近年來，美國槍支暴力犯罪和社會治安事件頻繁發生。中國遊客的人身和財產安全也受到了威脅和侵害。



中國旅遊研究院院長戴斌表示，此次文化和旅遊部發布赴美旅遊安全提醒，主要是出於安全方面的考慮。“安全是旅遊的生命線，也是廣大遊客的核心訴求，任何一個國家的政府都不可能不關注自己國民外出旅遊的安全與品質，沒有安全，就沒有旅遊的一切。”



遊客選擇去哪裡，既取決於遊客個人意願，也取決於旅遊企業產品設計等多種因素。而其中最重要的一個因素，就是旅遊目的地的整體安全環境。



“旅遊目的地國家為廣大遊客提供可靠的安全保障是最為基礎性的條件。”中國旅遊協會副會長張潤鋼說。



近期，美國執法機構多次採取出入境盤查、上門約談等多種方式騷擾赴美中國公民。專家認為，這些做法不僅對中國遊客非常不公平，也對中國遊客赴美旅遊意願產生了消極影響。



數字顯示，2018年，中國公民出境旅遊總人數近1.5億人次，入境遊客超過1.4億人次。2018年美國接待的外國入境遊客中，中國遊客人數約300萬人次，消費約300億美元。



戴斌說，從2018年7月開始，中國遊客赴美旅遊同比和環比數量都在下降。究其原因，既有遊客對旅遊目的地的自行選擇，也有安全評估，其中最重要的是安全方面的評估。



張潤鋼認為，赴美遊客的減少，對中國出境旅遊公民的影響不大，因為全球可供選擇的目的地眾多。相對而言，對美國的影響會更大，因為中國是美國重要的客源國。



來源：新華網