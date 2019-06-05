中評鏡頭：鄭文燦脫口秀介紹閩南美食有笑點

鄭文燦介紹隔壁總舖師“阿燦師”，兩人名字都有燦，笑稱湊在一起，就會“燦燦叫”。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月5日電（記者 黃文杰）邁入第七年的桃園閩南文化節今天舉行記者會，民進黨桃園市長鄭文燦開心介紹相關活動，還解釋閩南俚語“輸人不輸陣”的典故，今年因應市府文化局閩南及民俗文化科成立，特別擴大辦理，規劃一系列閩南特色陣頭、戲劇、舞蹈、音樂、美食、半年節祈福等活動，力邀全台民眾前來桃園感受特有的閩南文化魅力。



2019桃園閩南文化節以“閩南風華，陣在桃園”為題，於6月8至7月8日展開多場精彩活動，連續5個週末假日都有精彩活動，周周精彩不斷。



最先揭開活動序幕的是由50台大小藝閣車拚場的繞境踩街，《十二生肖貓來亂》邀請金鐘獎雙影后王琄、楊麗音同台飆戲。



上午記者會現場也呈現系列活動的“總舖師比賽”澎湃辦桌菜。



鄭文燦巧遇同樣有燦字的“阿燦師”廚師，一搭一唱介紹閩南美食雞卷、五香豬肝等，笑說雙燦湊起來叫做：“燦燦叫”。



雞卷原本是大陸漳州石碼一帶名產，後來隨著閩南移民傳至台灣後，已成為台灣著名小吃，鄭文燦吃到清晨總舖師現炸的雞卷，直說美味好吃。



閩南文化節最後一週安排《鬥陣》陣頭藝術匯演，14隊特色技藝陣頭尬場，超過40米大型視頻舞台，加上特技聲光效果，年度最炫，適合全家大小一起來逗陣。



另外，桃園市府也推出“深度體驗營”，深入了解閩南特色，並推出“2019桃園閩南文化節系列活動攝影比賽”，力邀各界攝影愛好者捕捉桃園閩南文化之美。



透過一系列閩南風俗民情、人文藝術、語言文字、宮廟文化、宗教信仰、美食小吃等各式活動，讓民眾體驗閩南文化特色。